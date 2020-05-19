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Настя Каменських влаштувала пікантну фотосесію в ліжку: звабливі знімки

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Настя Каменських у піжамі
Настя Каменських у піжамі / Instagram / @kamenskux

Популярна українська співачка Настя Каменських не припиняє дивувати своїх прихильників. На карантині вона знаходить час не тільки для онлайн-тренувань, але й домашніх фотосесій. Днями артистка влаштувала імпровізовану зйомку в ліжку, яка відзначилась пікантністю.

Відповідні фото Настя Каменських розмістила на інстаграм-сторінці 19 травня. Всього за лічені години після публікації світлини отримали тисячі вподобань та захоплених коментарів. 

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Такий ажіотаж був досить прогнозований. Все тому, що перед камерою Настя Каменських позувала у звабливій піжамі, яка складалась з сорочки та шортів. Світле вбрання підкреслило стрункі ноги артистки. А ще більшої пікантності Настя Каменських додала позами, які обрала для зйомки в ліжку. 

Настя Каменських у звабливій піжамі
Настя Каменських у звабливій піжамі / Instagram / @kamenskux

Сексуальна Настя Каменських
Сексуальна Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Ймовірно, автором сексуальних фото був чоловік Насті Каменських – репер і продюсер Потап. Саме з ним зірка самоізолювалась у маєтку на Київщині. Пандемія та карантин через поширення коронавірусу аж ніяк не впливає на стосунки подружжя: як і раніше, Настя та Потап демонструють ідилію на ефектних фото.

Настя Каменських з Потапом
Настя Каменських з Потапом / Instagram / @kamenskux

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Потап Настя Каменських
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