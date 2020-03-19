Настя Каменських назвала книги, які змінили її життя

У час 3-тижневого карантину чимало українців встигли переглянути кінострічки та перечитати книги, які відкладали на потім. Водночас Настя Каменських вирішила поділитись виданнями, які вплинули та якоюсь мірою змінили її життя.

Українські зірки публічно закликають своїх прихильників залишатись під час карантину вдома та виходити тільки за крайніх потреб. У мережі влаштовують онлайн-концерти та тренування, а на інстаграм-сторінках артистів з'являються добірки фільмів, які можуть здивувати.

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А от Настя Каменських вирішила порадити, що прочитати під час карантину.Книги, які пропонує співачка, потрапляли їй в руки в різні періоди життя. Однак саме ці видання вона вважає одними з найкращих.

У різні періоди життя мені в руки потрапляли книги, які допомагали усвідомити багато речей і змінили моє життя в тій чи іншій мірі. Хочу поділитися ними і з вами,

– написала Настя Каменських.

5 книг, які радить прочитати Настя Каменських

"Радикальне прощення", Коллін Тіппінг

Допомагає навчитися перебувати в моменті, перебувати в гармонії з собою і з оточуючим світом і бути вдячною за все в житті.



Книги, які радить Настя Каменських / Гербарій книжкових корінців

"7 звичок надзвичайно ефективних людей", Стівен Кові

Час – найцінніший ресурс і важливо використовувати його правильно.



Список книг на карантин / Shurshannya

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"Витончене мистецтво забивати на все", Марк Менсон

Є речі, які знаєш, але які не можеш відчути до кінця. А знати і застосовувати – різні речі. Книга вчить як раз другого.



Книги, які можуть змінити життя / Mind

"Мріяти не шкідливо", Барбара Шер

Про те, як зрозуміти, чого ти хочеш і як перетворити мрії в реальність.



Список книг від Насті Каменських / Stapico

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"Лабіринт самотності", Октавіо Пас

Збірник чуттєвих, часто сумних, але дуже красивих, віршів мексиканського поета.



Октавіо Пас, збірник віршів / ЛітАкцент