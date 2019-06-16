Веселі фото з подругами, корона та кульки: Настя Каменських показала нові кадри з дівич-вечора

Після одруження Потапа і Насті Каменських пройшов майже місяць, але пара досі ділиться світлинами зі святкування весілля та вечірок, які влаштовували перед церемонією. Співачка оприлюднила нові кадри зі свого дівич-вечора.

Днями Настя Каменських опублікувала відео першої частини зі свого дівич-вечора, який для неї влаштували її подруги. Як заявила співачка, друга частина була не для камер і "те, що було на дівич-вечорі залишиться лише на дівич-вечорі". Проте, схоже, у Насті знайшлося ще кілька світлин, якими вона готова поділитися зі своїми прихильниками.

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Так, в Instagram-Stories поп-виконавиця додала чорно-білі знімки, на яких її позначили її фанати. На фото Настя Каменських постала у білій сукні на запах, у якій власне і святкувала і свій дівич-вечір, а також з короною та імітованою фатою на голові.



Дівич-вечір Насті Каменських / Instagram-Stories



Дівич-вечір Насті Каменських / Instagram-Stories

Також чимало світлин з'явилося за хештегом #nkbrideparty, якими ділилися подруги новоспеченої нареченої.