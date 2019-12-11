Настя Каменських показала розкішну фігуру в білизні: спекотне фото

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Настя Каменських у білизні / Instagram / @kamenskux

Українська співачка Настя Каменських не покидає тренувань навіть на відпочинку. І це дає результат: артистка виглядає неперевершено, що не соромиться демонструвати на спекотних знімках. 11 грудня на інстаграм-сторінці зірки з'явилась чергова світлина, яка розбурхала меержу.

Мабуть, не кожна красуня поспішає робити ранкове селфі, адже саме в цей час можна бути не у формі. Однак цю думку активно спростовує Настя Каменських, яка розмістила спокусливий знімок без макіяжу та ідеальної укладки волосся. 

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Селфі артистка зробила у ванній свого маєтку, де вона проживає з чоловіком – репером Потапом. Ймовірно, ранкове тренування надихнуло Настю Каменських на відверте фото, відтак вона залюбки позувала у чорному бюстгальтері, стрінгах, натягнутих ледь не на талію, та спортивних штанах. Спокусливості образу додавало мокре волосся, яке співачка вирішила не зав'язувати в улюблений пучок. 

"Доброго ранку, друзі", – грайливо написала вона. 

Сексуальна світлина одразу ж викликала чималий резонанс у мережі. Сотні прихильників засипали Настю Каменських компліментами, інші ж – засудили її за надмірну відвертість. До коментаторів долучився і відомий український телеведучий Андрій Бєдняков, який з гумором написав: "Тільки я, в першу чергу, побачив старий iPhone?"

Коментар до допису Насті Каменських
Коментар до допису Насті Каменських / Скріншот

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Настя Каменських
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