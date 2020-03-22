Настя Каменських показала трендовий образ без білизни: звабливе фото

Популярна українська співачка Настя Каменських посіла крісло зіркового тренера у "Голосі країни 10 сезон". Разом із Потапом вона є наставником однієї з команд та вражає прихильників все новими образами на проєкті.

У неділю, 22 березня, відбувся 10 випуск розважального шоу "Голос країни-10". Для зйомок запеклих нокаутів Настя Каменських обрала трендове та досить спокусливе вбрання, яке зробило її зіркою вечора.

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Артистка красувалась у стильному комбінезоні кольору хакі, який мав особливий декор у зоні декольте. Окрім цього, крій вбрання пікантно оголював груди Насті Каменських, тому всі глядачі могли помітити відсутність спідньої білизни на зірці. Образ вона вирішила доповнити зачіскою: NK зібрала розкішне волосся у пучок, зробивши акцент на декольте.

Наразі Настя Каменських, як і інші зіркові тренери "Голосу країни-10" перебуває на карантині, а зйомки 10 випуску відбулись до пандемії коронавірусу. Артистка з колегами закликала всіх прихильників залишатись вдома та не покидати свої оселі без нагальної потреби. А щоб будні не були нудними, Настя Каменських влаштувала ранкові тренування у мережі. 23 березня о 9 годині ранку вона запросила всіх підписників блогу долучитись до онлайн-зарядки.

"Разом ми сила! Тому зараз нам особливо важливо підтримувати один одного і мотивувати!.. Тому на період карантину ми з вами регулярно будемо займатись разом. Я вже розробляю для вас програму тренувань з моїм тренером. Будемо робити вам тонкі талії, пружні "Кім", стрункі ніжки і підтягнуті ручки!" – написала Настя Каменських, додавши фото у спортивній формі.