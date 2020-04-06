Настя Каменських показала, як її команда готувалась до нокаутів на "Голосі країни-10": відео

Співачка Настя Каменських вперше посіла крісло зіркового тренера "Голосу країни-10". Спільно з чоловіком Потапом вона очолила команду талановитих вокалістів, які 5 квітня пройшли етап нокаутів. Як усі готувались до шоу – зірка показала у новому відеоблозі.

На репетиціях Настя Каменських та Потап приділяють увагу кожному з учасників своєї команди. Саме цю підготовку артистка вирішила продемонструвати прихильникам у мережі, адже глядачі і гадки не мають, що залишається за лаштунками розважального проєкту.

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"Це велике задоволення допомагати людям починати свій творчий шлях, продовжувати його і відкривати нові грані себе. Щоб вийшло класне шоу, іноді учасникам потрібно не просто вкласти сили в номер, але і десь переступити через себе, покинути свою зону комфорту. Як це було – дивіться в моєму відеоблозі", – анонсувала Настя Каменських.

Артистка зізналась, що під час підготовки вокалістів до ефірів потрібно звертати увагу не тільки на техніку виконання, але й на емоційний стан учасників. Тому Настя Каменських налаштовувала кожного на перемогу та підтримувала талановитих підопічних.

"Номер в ефірі займає всього кілька хвилин, але кожен учасник до нього довго готується. Вони переживають дуже, і кожного потрібно підтримати. Я вже пройшла весь цей шлях, тому знаю, які слова підібрати, як мотивувати і налаштувати на потрібну хвилю кожного виконавця… Наша тренерська команда крута тим, що я можу передати свій досвід роботи як на українському ринку, так і в Латинській Америці, США, Канаді та інших країнах. А Олексій, в свою чергу, – як досвідчений продюсер і хітмейкер", – наголосила співачка.

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За результатами нокаутів, чвертьфіналістами команди Насті Каменських та Потапа стали: Ерлан Байбазаров, Анастасія Картвелішвілі, Юлія Коровко. Окрім цього, вперше в історії українського "Голосу країни" організатори дозволили створити дует, відтак у прямих ефірах постануть Катерина Степура та Максим Перепелиця.