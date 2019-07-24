Настя Каменських приміряла пікантний костюм для зйомок "Х-фактору": фото

Невдовзі всі глядачі зможуть побачити новий сезон розважального проекту "Х-фактор-10". Та поки зйомки кастингів ще тривають, зіркові судді демонструють у мережі ефектні кадри за лаштунками шоу. Зокрема, Настя Каменських показала, в якому костюмі вона зайняла суддівське крісло.

Відповідні фото запальна артистка опублікувала на офіційній Instagram-сторінці. Перед камерою Настя Каменських постала у стильному штанному костюмі срібного кольору від дизайнера Тетяни Ларіної. Вбрання підкреслило струнку фігуру зірки, а піджак – її пишні груди, прикриті чорним топом. До пікантного образу артистка підібрала оригінальний металевий чокер та босоніжки на підборах.

Читайте також: У звабливій білизні та топі на голе тіло: Настя Каменських знялась у сексуальній фотосесії

А от щодо макіяжу та зачіски, Настя Каменських вирішила проекспериментувати. Зірка зробила укладку з мокрим ефектом, яка додала звабливості її образу. Окрім цього, співачка вирішила зробити макіяж smoky eyes, який приголомшив багатьох прихильників.

Раніше Настя Каменських хизувалась іншими вбраннями, які глядачі побачать під час трансляції "Х-фактору". Зокрема, на зйомках вокального проекту вона засвітила приталені нюдову та чорну сукні, а також комбінезони бордового кольору та з асиметрим принтом.