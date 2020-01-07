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Настя Каменських розбурхала уяву фанів еротичними фото в пеньюарі

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Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Українська співачка Настя Каменських, яка вийшла заміж за продюсера Потапа у 2019 році, полюбляє епатувати і вражати армію шанувальників у соціальних мережах відвертими кадрами.

На своїй сторінці в інстаграмі Каменських, яка наразі проводить зимові канікули у спекотній Мексиці, опублікувала серію еротичних знімків.

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На нових світлинах співачка позує лише у чорному мереживному пеньюарі, одягненому на оголене тіло, і чуттєво дивиться прямо у камеру.

Знімки розбурхали уяву прихильників, тому протягом доби після публікації вони назбирали близько 200 тисяч вподобань і сотні коментарів.

У підписі артистка описала, що для неї означає термін "сексуальна енергія".

"Сексуальна енергія – це сутність жіночого, втілена в жінці (так само, як свідомість – це сутність чоловічого, втіленого в чоловікові). Ми живемо у недвойственному всесвіті, тому сексуальна енергія не стоїть одна, вона повинна бути об'єднана зі свідомістю", - написала Каменських.

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Настя Каменських Потап Потап і Настя
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