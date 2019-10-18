Настя Каменських розповіла про секрет молодості і життя після весілля з Потапом

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Настя Каменських і Потап
Настя Каменських і Потап / Instagram / @kamenskux

Популярна співачка Настя Каменських може похизуватися не лише чудовою кар'єрою, а й щасливим сімейним життям. Потап неодноразово називав свою дружину в інтерв'ю фантастичною жінкою, яка вміє піклуватися за ним. Сама ж Настя також не приховує сімейної ідилії.

В інтерв'ю програмі "Життя відомих людей" Настя Каменських розповіла про те, що після весілля у травні 2019 року їхнє життя майже не змінилося. Співачка згадує, як до шлюбу вони намагалися зберегти стосунки та не демонструвати їх публічно.

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Шанувальники звикли бачити співачку в образі секс-символа українського шоу-бізнесу. А вдома зірка піклується про свого коханого чоловіка. "Готувати встигаю. Є чим похизуватися. Вчора ввечері я зробила їжу на два дні, на всі прийоми", – зазначає вона.

За словами Каменських, її рецепт молодості – це спорт, правильне харчування, гарний настрій і кохання. Також Настя зізнається, що привчила до занять спортом і Потапа.

Я почала сама займатися спортом, правильно харчуватися, слідкувати за собою і потім Олексій побачив, які в мене результати, і так – "А я теж так хочу",
– розповіла Настя.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Потап Потап і Настя Настя Каменських Зіркові романи
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