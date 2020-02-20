Настя Каменських розповіла про життя з Потапом: Штамп в паспорті для нас нічого не означав

Популярна українська співачка, яка виступає під псевдонімом NK, є активною блогеркою та на своїй сторінці в інстаграмі часто ділиться з підписниками особистим життям. Днями зірка дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла деталі сімейного життя.

32-річна виконавиця зізналася, як їй живеться з Потапом, чому вони так довго приховували свої стосунки і яка причина того, що вони вирішили оприлюднити їх. Про все це повідомляє видання "Караван историй".

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Закохані понад 10 років виступали на одній сцені. Вони ретельно приховували свій роман, а розказали про нього лише заради прихильників, які довго чекали цієї миті.

Штамп в паспорті для нас з Олексієм нічого не означав. Ми як любили, так і любимо один одного. Ми оберігали наше кохання і вирішили відкрити почуття, щоб порадувати шанувальників, які давно цього чекали. До того ж весілля – це чудова нагода, щоб зібрати всіх близьких та друзів розділити з нами щастя,

– розповіла Настя.

Знаменитість поділилася, що вона намагається встигати не тільки розвивати кар'єру, а й дарувати чоловікові турботу, радувати його кулінарними шедеврами.

Не дивлячись на мій щільний графік, я стараюся встигати все: і на червону доріжку сходити, і премію отримати, і їжу приготувати. Найчастіше готую щось із меню правильного харчування, щоб возити із собою в контейнерах. Моя фірмова страва – італійська паста. Проте вона з'являється на столі лише на свята або коли приходять гості?

– прокоментувала Каменських.

Артистка зізналася, що сім'я для неї завжди на першому місці.

У нас дуже щільний графік, проте ми стараємося влаштовувати сімейні посиденьки. Запрошуємо на вихідні рідних та друзів, і я пригощаю всіх смачною пастою власного приготування,

– розповіла дружина Потапа.

Також красуня зазначила, що Олексій неймовірний романтик.

Він може приїхати до мене на зйомку без попередження з букетом квітів. Ми намагаємося знайти час хоча б на одну коротку зустріч посеред дня. Іноді є можливість прогулятися парком чи пообідати. І обов’язково плануємо спільні відпустки, щоб відпочити від метушні та насолодитися усамітненням,

– зізнається NK.

Зіркова дружина розповіла, що їхня з Потапом сім'я демократична, у всіх рівні права. Якщо ж виникають якісь спірні моменти, вони спокійно, з повагою один до одного обговорюють їх та знаходять вирішення.