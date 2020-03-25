Настя Каменських розповіла, як правильно підготуватися до фізичного тренування та завершити його

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, на карантині проводить онлайн-тренування з дому. Знаменитість розповіла, як правильно підготуватися до фізичних вправ, щоб вони були ефективними, та, що потрібно робити після них.

Настя Каменських, перебуваючи на карантині, не забуває про важливість спорту та підтримання фізичної форми у хорошому стані. Зірка кожного ранку проводить тренування у прямому ефірі та дає корисні поради глядачам. Також NK розповіла, як потрібно поводити себе до і після занять, щоб вони дали бажаний результат. Артистка зазначила, що підготовка та відновлення не менш важливі, ніж самі вправи.

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Настя зазначила, що при неправильних тренуваннях організм запам'ятає спорт, як щось негативне, після чого він відчуває біль та втомлюється. В такому випадку заняття не дадуть жодного результату.

Поради ефективного тренування від Насті Каменських: