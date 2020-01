Настя Каменських стала п'ятим тренером на "Голосі країни 10"

Українська виконавиця Настя Каменських, яка у 2019 році стала дружиною репера та продюсера Потапа, стала новою та вже останньою суддею ювілейного вокального шоу "Голос країни". Артистка сидітиме в подвійному кріслі з чоловіком.

Справжньою несподіванкою для шанувальників проєкту "Голос країни" поділились представники шоу на своїй інстаграм-сторінці 31 грудня.

До теми: "Голос країни" 10 сезон: Потап став зірковим тренером шоу

"А ось і справжній подарунок до свят! Зустрічай нового тренера десятого ювілейного сезону "Голос країни" Настю Каменських зі своїм чоловіком Потапом у подвійному кріслі, які разом змагатимуться за перемогу у головній битві епохи. Це точно буде найпристрасніший сезон за всю історію шоу. Як тобі такий сюрприз?" – поцікавилися у своїх фанатів організатори шоу.

На таку несподіванку користувачі інстаграму відреагували із захватом: "Цікаво, буде гаряче!", "Я так і знав! Супер", "Ура, сім'я, як то кажуть, буде в зборі... Настя з Потапом хоч на зйомках будуть бачитися", "Це буде бомба".

Варто додати, що до такого експерименту творці шоу одного разу вже вдавались – на "Голосі країни. Діти" у подвійному суддівському кріслі сидів дует "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив), який разом обирав учасників у свою команду. І що цікаво, у 5 сезоні, який виходив на телеканалі "1+1" у 2019 році, учасник команди "Время и Стекло" Олександр Зазарашвілі отримав перемогу.

Переможець Голос Діти 5 сезон Олександр Зазарашвілі дивитися онлайн – All by myself

Додамо, що 10 сезон "Голосу країни" на телеканалі "1+1" стартує вже 19 січня. Окрім Потапа і Насті, зірковими тренерами шоу стали Тіна Кароль, Дан Балан та Монатік.