Настя Каменських засвітила пишні груди у відвертій сукні

2534 Читать новость на русском
Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Відома українська співачка Настя Каменських приголомшила і водночас зачарувала своїм новим фото. Поп-зірка похизувалася своїм красивим бюстом у сексуальній сукні.

Настя Каменських полюбляє демонструвати свої форми, а особливо сідниці, на знімках у соціальних мережах. Саме через це часто наражається на критику від хейтерів, однак більша частина її фанатів залишається в захваті від того, як їй вдається тримати себе у формі, будучи при цьому привабливо "соковитою".

Читайте також: Настя Каменських повністю роздягнулася перед камерою (фото 18+)

Так, на своїй сторінці в Instagram Настя Каменських опублікувала нове фото зі зйомок проекту "Х-Фактор", де вона є однією з членів журі. Для знімання першого ефіру програми відома поп-виконавиця обрала сексуальну обтислу сукню світло-коричневого кольору.

Довжину плаття, яка сягала колін, компенсувало відверте декольте, завдяки якому Настя продемонструвала свої пишні груди. Ба більше, співачка підібрала відмінний ракурс для фото, аби якомога більше підкреслити одну зі своїх переваг.

 

blog_ava
Що робити, якщо вкусила змія: перша допомога
28 червня
9318
Теги: LifeStyle Еротика Настя Каменських
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
28 червня 20:21 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 38256
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 28-30 червня
28 червня 09:21 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 28-30 червня
198
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
27 червня 16:00 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
723
Трендові купальники літа-2019: модні поради від української стилістки
27 червня 15:23 Трендові купальники літа-2019: модні поради від української стилістки
Марта Вересюк 826
В лавандових полях Провансу: чим запам'ятався показ Jacquemus – фото
27 червня 14:35 В лавандових полях Провансу: чим запам'ятався показ Jacquemus – фото
185
Новини
Більше новин
Залиште відгук