Настя Каменських засвітила пишні груди у відвертій сукні

Відома українська співачка Настя Каменських приголомшила і водночас зачарувала своїм новим фото. Поп-зірка похизувалася своїм красивим бюстом у сексуальній сукні.

Настя Каменських полюбляє демонструвати свої форми, а особливо сідниці, на знімках у соціальних мережах. Саме через це часто наражається на критику від хейтерів, однак більша частина її фанатів залишається в захваті від того, як їй вдається тримати себе у формі, будучи при цьому привабливо "соковитою".

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Так, на своїй сторінці в Instagram Настя Каменських опублікувала нове фото зі зйомок проекту "Х-Фактор", де вона є однією з членів журі. Для знімання першого ефіру програми відома поп-виконавиця обрала сексуальну обтислу сукню світло-коричневого кольору.

Довжину плаття, яка сягала колін, компенсувало відверте декольте, завдяки якому Настя продемонструвала свої пишні груди. Ба більше, співачка підібрала відмінний ракурс для фото, аби якомога більше підкреслити одну зі своїх переваг.