Настя Каменських засвітилась у такому ж кепі, як у Потапа: фотофакт

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Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Співачка Настя Каменських вкотре підігріла чутки про роман із Потапом. Днями зірка показала фото в спортивному кепі, яке раніше користувачі мережі бачили на фото Потапа.

Чергове селфі з'явилось на Instagram-сторінці Насті Каменських. Перед камерою талановита артистка постала у спортивному образі: масивному світшоті, зав'язаному на талії яскравим ремнем, та чорних лосинах. Свій look Настя Каменських доповнила стильним кепі з ведмедем. 

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"Який цікавий і емоційний день! Пам'ятайте, якщо ви мрієте і працюєте – всі ваші мрії збудуться!" – мотивувала Каменських у дописі. 

Допитливі та уважні користувачі мережі одразу ж порівняли фото аксесуару з тим, що у грудні засвітив Потап. Як виявилось, обидва кепі – ідентичні, відтак у мережі запідозрили, що Настя Каменських почала носити вбрання репера. "Як мило, Настя в кепці Потапа", – написала користувачка мережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Окрім цього, днями зірка опублікувала ще одне фото, яке розбурхало мережу. Настя Каменських засвітилась перед камерою з обручкою, одітою на безіменному пальці. Зірка і раніше показувала каблучку, відтак прихильники впевнені, що невдовзі співачка вийде заміж та нарешті розсекретить ім'я свого коханого. 

Наразі журналісти 24 каналу сконтактували з представниками зірки та очікують їх відповіді щодо чуток про заручини артистки. 

 

Теги: Новини України Музика LifeStyle Настя Каменських Потап і Настя
Джерело: 24 Канал
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