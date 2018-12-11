Настя Каменських засвітилась у такому ж кепі, як у Потапа: фотофакт

Співачка Настя Каменських вкотре підігріла чутки про роман із Потапом. Днями зірка показала фото в спортивному кепі, яке раніше користувачі мережі бачили на фото Потапа.

Чергове селфі з'явилось на Instagram-сторінці Насті Каменських. Перед камерою талановита артистка постала у спортивному образі: масивному світшоті, зав'язаному на талії яскравим ремнем, та чорних лосинах. Свій look Настя Каменських доповнила стильним кепі з ведмедем.

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"Який цікавий і емоційний день! Пам'ятайте, якщо ви мрієте і працюєте – всі ваші мрії збудуться!" – мотивувала Каменських у дописі.

Допитливі та уважні користувачі мережі одразу ж порівняли фото аксесуару з тим, що у грудні засвітив Потап. Як виявилось, обидва кепі – ідентичні, відтак у мережі запідозрили, що Настя Каменських почала носити вбрання репера. "Як мило, Настя в кепці Потапа", – написала користувачка мережі.

Окрім цього, днями зірка опублікувала ще одне фото, яке розбурхало мережу. Настя Каменських засвітилась перед камерою з обручкою, одітою на безіменному пальці. Зірка і раніше показувала каблучку, відтак прихильники впевнені, що невдовзі співачка вийде заміж та нарешті розсекретить ім'я свого коханого.

Наразі журналісти 24 каналу сконтактували з представниками зірки та очікують їх відповіді щодо чуток про заручини артистки.