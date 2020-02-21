Наталі Портман опублікувала архівні світлини: як виглядала зірка в підлітковому віці

Знаменита голлівудська акторка Наталі Портман розпочала свою кінокар'єру ще у десятирічному віці. Підлітком вона активно знімалася у картинах культових режисерів, а її обличчя неодноразово прикрашало сторінки престижних глянців. В інстаграмі вона опублікувала архівні кадри, на яких позує для молодіжного журналу Seventeen.

У свої 38 років Наталі Портман приголомшує молодістю. Вона активно знімається для найвідоміших світових видань та позує у світлі софітів у вбранні преміальних будинків мод. Проте шлях до захмарного успіху акторки вона розпочала ще в підлітковому віці.

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Знаменитість вирішила пригадати, якою була у дитинстві та представити архівні знімки шанувальникам. Наталі Портман зазначила, що у 14 років вона знімалася для популярного серед американської молоді журналу Seventeen. Автором світлин виступив фотограф Паул Ланге.

На кадрах дівчинка позує у світлому в'язаному светрі, який оздоблений численними китицями на рукавах. Іншим образом стало біле пальто з хутряним коміром, яке підкреслило тендітну фіругу юної акторки. Образ Наталі доповнила замшевими чоботами на високих підборах. На її обличчі легкий макіяж, який лише додає ніжності ангельській зовнішності. Волосся вона залишила розпущеним, доповнивши укладку коричневим обручем.

Фоловери не залишити без уваги такі ностальгічні фото й засипали Наталі Портман майже півмільйоном вподобань та тисячами захопливих коментарів.



Наталі Портман у підлітковому віці для журналу Seventeen / Instagram / @natalieportman



Наталі Портман у підлітковому віці для журналу Seventeen / Instagram / @natalieportman