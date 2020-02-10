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Наталі Портман оскандалилася на Оскарі-2020: акторка натякнула на дискримінацію жінок-режисерів

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Наталі Портман оскандалилася на Оскарі-2020 / Getty Images

Відома американська акторка Наталі Портман вирішила скористатися принагідною можливістю, враховуючи популярність премії Оскар-2020, і тонко, але зрозуміло натякнула на свої погляди щодо цьогорічних номінацій. Зірка фільму "Леон" отримала звання "скандальної" за цілеспрямований вибір свого вбрання.

Ні для кого не секрет, що образи голлівудських зірок, які прибувають на Оскар-2020, оцінюють чи не з таким же захватом, як їхні таланти та акторські здібності. Так, користуючись нагодою, Наталі Портман, вирішила привернути увагу до жінок-режисерів, які цьогоріч виявилися поза межами категорій.

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Так, на лацканах свого стриманого і елегантного вбрання від Dior актриса написала прізвища режисерок, які відзначилися роботами у 2019 році, однак не отримали номінацій на Оскар-2020.

До її списку потрапили Лорін Скафарія ("Шахрайки з Волл-Стріт"), Лулу Ван ("Прощання"), Грета Гервіг ("Маленькі жінки"), Маріелль Хеллер ("Чудовий день у нашому районі"), Меліна Матсоукас ("Квін і Слім"), Alma Har'el ("Хороший хлопчик"), Селін Ск'ямма ("Портрет дівчини у вогні"), Маті Діоп ("Атлантика").

Портман Оскар-2020, образ з прізвищами режисерок-жінок
Наталі Портман на Оскарі-2020 / Getty Images 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Оскар Оскар 2020 Наталі Портман
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