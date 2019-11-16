Наталі Портман, Ріанна і Зендая у звабливих образах завітали на кінофестиваль AFI Fest

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Наталі Портман / www.gettyimages.com

У четвер, 14 листопада, у Лос-Анджелесі розпочався щорічний кінофестиваль AFI Fest. Чимало знаменитостей, серед яких – Ріанна, Наталі Портман і Зендая, завітали на прем'єрний показ драми "Квін і Слім" (Queen & Slim) режисера Меліни Мацукас.

Так, голлівудська акторка Наталі Портман з'явилася на червоній доріжці у компанії свого чоловіка Бенджаміна Мельп'є у стильній чорно-сірій сукні з об'ємними рукавами.

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Зірка "Чорного лебедя" доповнила свій look чорними босоніжками на підборах і клатчем. Візажисти зробили Наталі вечірній макіяж з акцентом на очах. Такий образ є дуже цікавим і, водночас, зовсім непровокативним, що вкотре підтверджує любов Портман до елегантного і вишуканого стилю.

Наталі Портман

Наталі Портман / Getty Images

Наталі Портман
Наталі Портман і Бенджамін Мельп'є / Getty Images

Найсексуальніше на кінофестивалі виглядала Ріанна, яка приголомшила вибором вбрання. Співачка приміряла чорну сукню-кімоно із золотими вставками, яку вона одягнула без бюстгальтера. Завершували "аутфіт" знаменитості босоніжки із зав'язками на підборах і маленька сумка з пряжкою посередині.

Ріанна
Ріанна / Getty Images

Ріанна
Ріанна / Getty Images

Інша "селебріті" Зендая з'явилася у чорному об'ємному платті з глибоким декольте і чобітьми на стійких підборах.

зендая
Зендая / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Ріанна Наталі Портман Новини LifeStyle
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