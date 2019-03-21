Наталі Портман в ролі космонавта: з'явився перший трейлер до фільму "Люсі в космосі"

265 Читать новость на русском
Наталі Портман у фільмі "Люсі в космосі" (Lucy in the Sky)
Наталі Портман у фільмі "Люсі в космосі" (Lucy in the Sky) / IMDb

Оскароносна акторка Наталі Портман знялась у науково-фантастичній драмі "Люсі в космосі" (Lucy in the Sky). Перший трейлер до фільму вже підриває мережу.

Перший трейлер до фільму "Люсі в космосі" (Lucy in the Sky) опублікувала кінокомпанія Fox Searchlight Pictures на своєму YouTube-каналі напередодні, 19 березня. В головній ролі науково-фантастичної драми знялася оскароносна акторка Наталі Портман.

Читайте також: Кубинська акторка зіграє Мерилін Монро у новому біографічному фільмі від Netflix: фото

За сюжетом фільму, який знято на основі реальних подій, жінка-астронавт NASA повертається на Землю після довгої місії в космосі. Вона намагається жити нормальним життям, оскільки після тривалої відсутності на Землі вона втратила почуття реальності, однак їй все одно доведеться стикнутися з низкою проблем. Її переслідують галюцинації, а також починається параноя. Люсі доведеться подивитися на своє життя по-новому.

Дивитися трейлер до фільму "Люсі в космосі" (Lucy in the Sky): відео

 

blog_ava
Що пообіцяв Назарбаєв Путіну і як його відставка вплине на стосунки з Україною?
сьогодні
2692
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кіно Голлівуд Наталі Портман
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Стильно та елегантно: обруч став модним трендом весни-2019
20 березня 13:30 Стильно та елегантно: обруч став модним трендом весни-2019
876
День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
20 березня 11:00 День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
1641
День весняного рівнодення 2019: чим особливе, ритуали та що не можна робити в цей день
20 березня 09:00 День весняного рівнодення 2019: чим особливе, ритуали та що не можна робити в цей день
14293
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
19 березня 17:52 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
3028
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
19 березня 16:01 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
3802
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук