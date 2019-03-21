Наталі Портман в ролі космонавта: з'явився перший трейлер до фільму "Люсі в космосі"

Оскароносна акторка Наталі Портман знялась у науково-фантастичній драмі "Люсі в космосі" (Lucy in the Sky). Перший трейлер до фільму вже підриває мережу.

Перший трейлер до фільму "Люсі в космосі" (Lucy in the Sky) опублікувала кінокомпанія Fox Searchlight Pictures на своєму YouTube-каналі напередодні, 19 березня. В головній ролі науково-фантастичної драми знялася оскароносна акторка Наталі Портман.

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За сюжетом фільму, який знято на основі реальних подій, жінка-астронавт NASA повертається на Землю після довгої місії в космосі. Вона намагається жити нормальним життям, оскільки після тривалої відсутності на Землі вона втратила почуття реальності, однак їй все одно доведеться стикнутися з низкою проблем. Її переслідують галюцинації, а також починається параноя. Люсі доведеться подивитися на своє життя по-новому.

Дивитися трейлер до фільму "Люсі в космосі" (Lucy in the Sky): відео