Наталі Портман запускає онлайн-курс з акторської майстерності: деталі

Знаменита голлівудська акторка, володарка премії Оскар і зірка фільму "Зоряні війни" вирішила потішити шанувальників і поділитися нажитим досвідом. 37-річна Наталі Портман запускає онлайн-курс, в якому розповідатиме про свої невдачі, які привели її до успіху.

37-річна американська акторка ізраїльського походження запускає онлайн-курс з акторської майстерності. Наталі Портман – володарка премії Оскар за "Найкращу жіночу роль" у фільмі "Чорний лебідь", тому їй точно є чим поділитися з прихильниками. Про це повідомляє іноземне видання Vogue.

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За 25 років у кіноіндустрії Наталі Портман зазнала чимало невдач, про які хоче розповісти своїм фанатам і застерегти їх від помилок. Також за планом онлайн-курсу акторка розповість про основні правила ведення переговорів з режисерами і важливість фізичної підготовки в роботі над роллю.

Акторство – це радісний досвід. Це співпереживання і гра. Ви повинні бути вільні, щоб творити, пробувати нове і робити помилки. Саме так я і вчилася всьому. У цьому курсі я з радістю поділюся тим, що я дізналася за 25 років роботи, що мені допомагало, що, за моїми спостереженнями, допомагало іншим і що я змогла придумати, щоб допомогти собі,

– розповіла Наталі Портман.

Курс коштує 180 доларів на рік. Проходитиме він на платформі MasterClass.