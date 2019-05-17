Наталія Могилевська назвала причину, чому не змогла створити сім'ю

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Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська вражає природною красою та з легкістю закохує чимало прихильників. Однак побудувати міцні сімейні стосунки їй так і не вдалось. В одному з нечисленних інтерв'ю вона відверто розповіла про особисте життя та назвала причину, чому їй не вдавалось створити сім'ю.

Українська артистка Наталія Могилевська – одна з небагатьох зірок, які приховують свою приватне життя від громадськості. Відомо тільки, що співачка один раз виходила заміж, однак її шлюб з Дмитром Чалим протривав всього рік. 

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В інтерв’ю для харківського проекту "Накипіло" зірка вирішила відверто розповісти про свої романи та причини, чому їй не вдається побудувати міцні стосунки. Зокрема, Наталія Могилевська зізналась, що двічі пробувала створити сім'ю. 

Я двічі намагалася створити сім’ю, але мені не вдалося. Тому я зайнялася собою, стала шукати, в чому причина. Але якщо чесно, я вважаю, що у мене було не два шлюби, а лише один – справжній. Це стосунки з Єгором Долиніним. Упродовж 5 років я виконувала обов’язки господині дому і жінки, яка повинна піклуватися про свого коханого чоловіка і його дітей,
– зізналась Наталія Могилевська. 


Наталія Могилевська та Єгор Долинін / Tochka.net

Після розриву стосунків Наталія Могилевська вирішила переосмислити все та зрозуміти причину фіаско в особистому житті. 

Я повністю зупинилась тоді, переосмислила цінності та з новими силами стала ретельно і скрупульозно вибудовувати своє життя. Наразі працюю над собою, розбираюся,
– розповіла Наталія Могилевська. 

За словами артистки, саме її надмірна зайнятість стала причиною розриву стосунків, адже на романтику завжди бракувало часу. Відтак обранці Наталії Могилевської не могли змиритись із її графіком. 

"Я могла на 6 годин запізнитися на побачення. У мене, до речі, чоловік був харків’янин. Запитайте його, чому він перестав бути моїм чоловіком. Я говорила, що приїду о 7, а приїжджала до 11", – пояснила Наталія Могилевська.

Зазначимо, що у березні 2019 року Наталія Могилевська зізналась, що тимчасово покидає столицю та оселяється у Харкові. Причиною стали творчі проекти, над якими активно працює зірка. Відтак саме в Харкові артистка має змогу поспілкуватись не тільки з молоддю, але й журналістами. 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Музика Наталія Могилевська
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