Наталія Могилевська одягнула піджак на голе тіло: пікантні фото

Українська співачка Наталія Могилевська і на карантині не припиняє дивувати своїх прихильників. У мережі вона опублікувала пікантні фото, які викликали захват у її прихильників.

44-річна Наталія Могилевська приміряла білосніжний піджак на голе тіло, відтак всі підписники її блогу могли помилуватись оголеними грудьми. Окрім цього, співачка вирішила зробити акцент і на аксесуарах: вона приміряла геометричні прикраси з перлин, які ефектно виглядали у кадрі.

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Наталія Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Ймовірно, пікантні фото – частина музичних сюрпризів, які Наталія Могилевська анонсувала вже у дописі.

"Це фото для мене символ нової сторінки ... Почати все з чистого аркуша – ось настрій цього місяця. Ви пам'ятаєте цей стан? Він обіцяє так багато! Так хочеться щось сказати, написати, придумати себе заново... Я підготувала в цьому місяці для вас багато сюрпризів. Всіх хто зі мною на одній хвилі – запрошую", – зазначила вона.



Наталія Могилевська зробила сексуальне фото / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Раніше Наталія Могилевська розповідала прихильникам про вихід lounge edition альбому із назвою "Любов – то велика сила". Платівка має з'явитись до кінця травня 2020 року. За словами Наталії Могилевської, такою ще її не бачили прихильники, адже вона змінила звичний образ та переспівала старі хіти, додавши до них сучасних ритмів.

"24 години я займалася творчістю. Такою мене ще не бачили ніколи. Я приготувала нові пісні, нові образи, подивилася на свої старі хіти по-іншому. Світ змінюється, і карантин змусив мене переосмислити творчість і життя в цілому. Цей альбом – суцільна насолода для душі. Зокрема, я готую грандіозний арт-проєкт, креативним продюсером якого став режисер Герман Ненов. Нова я, нова команда, нові fashion-образи", – додала Наталія Могилевська.