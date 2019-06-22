Наталія Могилевська показала одне із занять йогою: ефектні фото

Співачка Наталія Могилевська підкорила мережу черговими знімками, які мотивують її прихильників. Артистка показала, як проходить її заняття йогою.

43-річна Наталія Могилевська – яскравий приклад того, як людина після творчої паузи може повернутись до шаленого ритму роботи. Попри вокальну кар'єру артистка реалізовує свої акторські амбіції та гастролює країною із тренінгами.

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У такому щоденному ритмі Наталія Могилевська знаходить час для занять йогою. Відтак перед камерою співачка виконала кілька асан у зручних чорних лосинах та кофті. Зірка продемонструвала приголомшливу розтяжку та доповнила знімки зізнанням, що захоплена українцями, які ведуть здоровий спосіб життя.

"Я пишаюся, що в нашій країні так багато людей, які прагнуть до здорового способу життя: здоров'ю духу, тіла і розуму. Починайте свій день з традиційного привітання перед будь-якою практикою і з вдячності, з якої починається кожен мій день. Це вітання – настрій на тишу і подяку всьому світу і кожній людині навколо. І, на мій погляд, – це головний перший крок в йозі", – написала Наталія Могилевська.



Наталія Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Наталія Могилевська зайнялась йогою / Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Наталія Могилевська приголомшила розтяжкою / Instagram / @nataliya_mogilevskaya