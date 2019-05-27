Наталія Могилевська показала, як виглядала у дитинстві: фото

667 Читать новость на русском
Наталя Могилевська
Наталя Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська показала шанувальникам у соціальних мережах рідкісне фото, на якому вона зображена в шкільні роки.

Архівне фото Могилевська опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку маленька Наталія говорить у мікрофон зі сцени та тримає у руці кубок.

Читайте також: Фантастична жінка: Тіна Кароль показала гаряче фото у червоній сукні

На честь останніх дзвоників у навчальних закладах, які відбувалися у п'ятницю, 24 травня, Могилевська згадала про свої шкільні роки. Зірка у підписі написала свої побажання учням та випускникам.

У школах стартувала низка останніх дзвінків, і я вітаю всіх учнів! Всім, хто продовжує навчатися, бажаю крутих і незабутніх канікул, а випускникам – реалізації задуманих планів і успіхів! Вчіться і ніколи не зупиняйтеся,
– наголосила артистка.

Нагадаємо, співачка ще з дитинства почала захоплюватися вокалом, сценою та акторською майстерністю. Додамо, у 2006 році вона отримала почесне звання "Народна артистка України".

Наталя Могилевська
Наталя Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Раніше Могилевська в інтерв’ю для харківського проекту "Накипіло" відверто розповіла про свої романи та причини, чому їй не вдається побудувати міцні стосунки. 

"Я двічі намагалася створити сім’ю, але мені не вдалося. Тому я зайнялася собою, стала шукати, в чому причина. Але якщо чесно, я вважаю, що у мене було не два шлюби, а лише один – справжній. Це стосунки з Єгором Долиніним. Упродовж 5 років я виконувала обов’язки господині дому і жінки, яка повинна піклуватися про свого коханого чоловіка і його дітей", – зазначила Наталія Могилевська.

Після розриву стосунків Наталія Могилевська вирішила переосмислити все та зрозуміти причину фіаско в особистому житті. Співачка додала, що наразі розбирається та працює над собою.

 

blog_ava
Разумков прокоментував заяву Коломойського про дефолт
сьогодні
10477
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Наталія Могилевська
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
сьогодні 16:03 Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
Марія Ягодка 208
"Аладдін": килим, лампа, три бажання
сьогодні 12:31 "Аладдін": килим, лампа, три бажання
Юлія Ліпенцева 630
День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
26 травня 17:01 День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
23979
Гурт "Антитіла" та MELOVIN запалили у Львові: чим запам'ятається грандіозний концерт
26 травня 16:30 Гурт "Антитіла" та MELOVIN запалили у Львові: чим запам'ятається грандіозний концерт
Юлія Михайлова 2543
Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
26 травня 13:30 Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
Настя Сукач 2635
Новини
Більше новин
Залиште відгук