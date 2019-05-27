Наталія Могилевська показала, як виглядала у дитинстві: фото

Українська співачка Наталія Могилевська показала шанувальникам у соціальних мережах рідкісне фото, на якому вона зображена в шкільні роки.

Архівне фото Могилевська опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку маленька Наталія говорить у мікрофон зі сцени та тримає у руці кубок.

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На честь останніх дзвоників у навчальних закладах, які відбувалися у п'ятницю, 24 травня, Могилевська згадала про свої шкільні роки. Зірка у підписі написала свої побажання учням та випускникам.

У школах стартувала низка останніх дзвінків, і я вітаю всіх учнів! Всім, хто продовжує навчатися, бажаю крутих і незабутніх канікул, а випускникам – реалізації задуманих планів і успіхів! Вчіться і ніколи не зупиняйтеся,

– наголосила артистка.

Нагадаємо, співачка ще з дитинства почала захоплюватися вокалом, сценою та акторською майстерністю. Додамо, у 2006 році вона отримала почесне звання "Народна артистка України".



Наталя Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Раніше Могилевська в інтерв’ю для харківського проекту "Накипіло" відверто розповіла про свої романи та причини, чому їй не вдається побудувати міцні стосунки.

"Я двічі намагалася створити сім’ю, але мені не вдалося. Тому я зайнялася собою, стала шукати, в чому причина. Але якщо чесно, я вважаю, що у мене було не два шлюби, а лише один – справжній. Це стосунки з Єгором Долиніним. Упродовж 5 років я виконувала обов’язки господині дому і жінки, яка повинна піклуватися про свого коханого чоловіка і його дітей", – зазначила Наталія Могилевська.

Після розриву стосунків Наталія Могилевська вирішила переосмислити все та зрозуміти причину фіаско в особистому житті. Співачка додала, що наразі розбирається та працює над собою.