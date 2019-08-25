Наталія Могилевська презентувала україномовну версію хіта "В Киеве осень": відео

Відома українська співачка Наталія Могилевська несподівано презентувала нову пісню. Зірка записала україномовну версію треку "В Киеве осень", яку присвятила Україні.

За словами артистки, на переклад знаного хіта її надихнув переспів пісні "Снігопад". Трек зазвучав українською завдяки учням з Talant School Наталії Могилевської.

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Натхненна попереднім досвідом співачка ще в травні змінила слова до пісні "В Киеве осень". Символічно, в День Незалежності України Наталія Могилевська показала всім результати роботи та презентувала трек, присвятивши його державі.

"Я зрозуміла, що моїй столиці потрібен гімн українською мовою і я зробила переклад пісні "В Киеве осень". Вірші далися мені дуже легко, а ввечері, на свій подив, я виявила, що це було 26 травня, в День Києва. Випадкових збігів не буває. Вітаю тебе, моя столице, вітаю тебе, моя Україно, з твоїм днем! Це мій подарунок тобі!" – написала Наталія Могилевська.

Слухайте україномовну версію пісні Наталії Могилевської "В Києві осінь": аудіо

Дивіться кліп до пісні "В Києве осень" Наталії Могилевської, знятий у 2011 році: відео

Наталія Могилевська – "В Києві осінь": текст україномовної версії пісні

Осінь з'явилася така несподівана

В місто каштанове знову прийшла вона

І цілий день холодний дощ пливе по вікнах

Злива гуляє по вітряних вулицях

Злива, якої, здається, немає кінця



Ти думаєш про те, до чого так не звикли

Я стою одна, і ти один біля вікна

Будеш сумувать про дотики тепла

Тіні на стіні

Може так, а може – ні

В ці холодні дні

Приспів:

А в Києві осінь, осінь,

ла-ла-ла-ла-ла

Осінь з'явилася така несподівана

Місто каштанове плаче розірване

Ми біжимо від себе, і куди не знаєм

Злива іде одиноко по вулиці

Злива торкається тихо твого лиця

Хто скаже про любов, якої більш немає?

Приспів