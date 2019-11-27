Наталія Могилевська розчулилась під час свого виступу: фото та відео

Українська співачка Наталія Могилевська не стримала емоцій під час одного зі своїх виступів. Сталось це під час виконання гімну перед дефлімпійською збірною України.

Як відомо, спортсмени з вадами слуху вирушили до Італії, де представлятимуть Україну на XIX зимових Дефлімпійських іграх. Змагання пройдуть з 12 грудня в трьох містах Мадезімо, К'явенна та Санта-Катерина-Вальфурва. За традицією, перед від'їздом збірна влаштувала урочисті проводи, на які запросила співачку Наталію Могилевську.

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Артистка виконала авторську версію національного гімну України. Допомагали Могилевській в цьому представники Talant School та діти з громадської організації "Відчуй". Під час виконання пісні співачка розчулилась.

"Без сліз мені виступити не вдалося. Сьогодні проводжала дефлімпійців в Італію на зимові змагання. Заспівала пісню Кузьми на мові жестів і вивчила кілька фраз вітання, але найбільше я пишалася тим, що національна команда вибрали мій текст гімну України для поїздки на Дефлімпіаду 2019. Бажаю всім успіху, перемоги нашої збірної. А ви – дефлімпійці і параолімпійці – мої герої. Назавжди в моєму серці. Будьте здорові і прославляйте Україну на весь світ!" – поділилась враженнями Наталія Могилевська на інстагарм-сторінці.

На концерт Наталія Могилевська прийшла в ефектній сценічній сукні, розшитій синіми паєтками. Вбрання артистка вже не вперше демонструє публіці. Так, під час шоу "Танці з зірками 2019" Наталія Могилевська постала перед глядачами у такій же сукні.