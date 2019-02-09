Нацвідбір до Євробачення-2019: VERA KEKELIA вийшла на сцену без спідньої білизни

Співачка VERA KEKELIA, яка презентувала свою пісню WOW у першому ефірі Нацвідбору до Євробачення-2019, зачарувала всіх глядачів. Однак не тільки вокал справив враження на українців, але й образ, який зірка обрала для шоу.

На сцену Нацвідбору VERA KEKELIA вийшла у вбранні в стилі золотого Голлівуду. Артистка постала у блискучій сукні з оголеною спиною. VERA KEKELIA не вбрала спідньої білизни, що додало пікантності до її вигляду. Look вона доповнила білою шубкою, яку в перший секундах виступу зняла з себе.

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Ефектну сукню співачки відзначив і Сергій Притула. У спілкуванні з телеведучим VERA KEKELIA зізналась, що під час "Танців з зірками" вона відправляла СМС-повідомлення за Лесю Нікітюк, тому Притула пожартував, що чекає від Леді Ле відповідної підтримки.

Сольна пісня від VERA KEKELIA сподобалась не всім зірковим суддям. Андрій Данилко зазначив, що зірці бракувало якогось вогню, пристрасті. Адже співачка виглядала дуже ефектно, а от постановка була надто спокійною.

Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ гурту VERA KEKELIA – дивіться відео