Нацвідбір Євробачення-2019: як виступили фаворити шоу – гурт KAZKA

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Нацвідбір Євробачення-2019: фаворити шоу KAZKA
Нацвідбір Євробачення-2019: фаворити шоу KAZKA / expres.online

16 лютого в Україні відгримів другий півфінал Нацвідбору Євробачення-2019. Вісім талановитих учасників вийшли на сцену шоу, щоб поборотись за можливість представляти державу на міжнародному конкурсі. Серед них – популярний гурт KAZKA, якому пророкують перемогу.

У суботу, 16 лютого, визначаться всі імена суперфіналістів Національного відбору. Щоб потрапити у топ-6 претендентів на участь у Євробаченні-2019, відомі артисти підготували ритмічні пісні, які можуть стати їх щасливим квитком на міжнародний конкурс. 

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Серед претендентів на перемогу – відомий гурт KAZKA, який стрімко завоював українських меломанів. Колектив отримав значну популярність після випуску хіта "Плакала". Саме цю пісню наспівують не тільки українські, але й іноземні фанати гурту. Навіть під час відпочинку в Індонезії артистів впізнали. Через значну підтримку меломанів колективу KAZKA пророкують перемогу на Національному відборі. 

Наразі гурт виступив у другому півфіналі шоу. На сцені Нацвідбору KAZKA презентував свою пісню Apart, що вже встигла підкорити мережу. 

Нацвідбір Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ гурту KAZKA

 

Під час спілкування з Сергієм Притулою вони запитали у телеведучого, чому він "так їх не любить". Музиканти вказали на помилку, яку допустили організатори шоу під час анонсу фіналістів Нацвідбору. На це Сергій Притула відповів, що була технічна помилка одного працівника, відтак в рекламі фігурували музиканти KAZKA, які на той час ще не виступали. 

Джамала зізналась, що під час виступу вона занурилась в історію, яку проспівали артисти. Співачка додала, що очікувала цей виступ та була в захваті від ефектного шоу. 

Ти виросла, як виконавиця! Я дуже вражена. Насправді переживала за вас, бо є відповідальність, адже ви – відомий гурт. Я радію за вас і сьогодні дуже чекала на цей виступ,
– зазначила Джамала. 

Підтримав колектив Андрій Данилко та Євген Філатов. Однак екс-учасник Євробачення заявив, що популярність гурту KAZKA об'єднує чимало хейтерів навколо себе. 

"У вас успіх, який не пробачають. Ви – самобутній колектив. Я вами дуже пишаюся, це реальний ріст. Рідко я говорю такі речі. У пісні є аура, це було реально дуже ефектно", – прокоментував Андрій Данилко.

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Теги: LifeStyle KAZKA Євробачення 2019 Музика
Джерело: 24 Канал
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