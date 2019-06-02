Навчіть її вмиватись, – Кайлі Дженнер спровокувала шквал критики через рекламне відео

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Одна з найвідоміших американок Кайлі Дженнер опублікувала чергове відео у мережі, яке викликало шквал критики. На кадрах зірка намагалась продемонструвати, як правильно змивати косметику, але натомість оконфузилась.

21-річна акторка реаліті-шоу та модель Кайлі Дженнер може похизуватись мільйонними статками, які щороку тільки ростуть. Допомагає збагатитись одній із сестер Кардашян її особистий блог у мережі та іменний бренд косметики. Однак інколи саме ці джерела доходу приводять зірку до конфузу. 

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Днями у мережі з'явилось відео, на якому Кайлі Дженнер демонструє, як діє її косметика. Бізнесвумен не доручила рекламний ролик моделі, тому сама зняла відео у ванній, показавши вечірню процедуру змивання make-up. Кайлі нанесла пінку на обличчя, забувши про чоло, та за кілька секунд не надто ретельно змила все. Про це свідчать залишки косметики на білому рушнику, який використала модель. 

Користувачі мережі одразу ж засипали сторінку знаменитості несхвальними коментарями. Кайлі Дженнер порадили перед тим, як продавати косметику, навчитись нею користуватись. "Навчіть її вмиватись правильно", "Ой, ніколи так не роби, бо залишишся з вугрями", "Це просто доводить, що Кайлі не цікавиться дієвістю свого продукту і не знає, що взагалі потрібно з ним робити", "Ці жахливі поради залиш собі", "І лице залишилось на рушнику! Що вона робить?", "Той момент, коли ти купуєш косметику у людини, яка й гадки не має, як вона діє"

Рекламний ролик зібрав понад 9 мільйонів переглядів та тисячі відгуків. За лічені дні конфуз Кайлі Дженнер став чи не найбільш обговорюваною темою у Twitter. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Краса Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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