Навіть не пив води: зірка "Відьмака" Генрі Кавілл розповів про жорстку дієту перед зйомками

Споконвіків склалося таке враження, що магічні персонажі, зокрема, відьмаки, вампіри та інші їм подібні істоти повинні бути у відмінній фізичній формі. Творці серіалу "Відьмак" дотримувалися таких же поглядів у створенні стрічки, тому головному герою довелося пройти добрячу підготовку до зйомок.

36-річний Генрі Кавілл став гостем програми Грема Нортона, відео якої з'явилося на відеохостингу YouTube. Під час розмови з ведучим англійський актор заговорив про зйомки серіалу "Відьмак", розмови про який не стихають після прем'єри на Netflix.

До речі, творець "Відьмака" різко відповіла на критику серіалу

За словами Кавілла, задовго до знімального процесу йому довелося пройти через жорстке обмеження у їжі і так звану "сушку", після якої м'язи тіла стали ще більше помітними. Адже у його персонажа Геральта було чимало сцен, де йому довелося оголити свій торс.

Дієти – це складно, бо ти голодний, але коли ти позбавляєш себе ще й води на три доби, то в останній день ти починаєш чути її запах поблизу,

– зізнався Генрі Кавілл.

Після цього актор додав, що в перший день "сушки" йому було дозволено випити півтора літра води, наступного – пів, а на третій він залишився взагалі без рідини.



Генрі Кавілл у "Відьмаку" / Скріншот з відеоролика

Інтерв'ю з Генрі Кавіллом: дивитися онлайн