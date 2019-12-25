24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Навіть не пив води: зірка "Відьмака" Генрі Кавілл розповів про жорстку дієту перед зйомками

209 Читать новость на русском
Генрі Кавілл в ролі Відьмака / IMDb

Споконвіків склалося таке враження, що магічні персонажі, зокрема, відьмаки, вампіри та інші їм подібні істоти повинні бути у відмінній фізичній формі. Творці серіалу "Відьмак" дотримувалися таких же поглядів у створенні стрічки, тому головному герою довелося пройти добрячу підготовку до зйомок.

36-річний Генрі Кавілл став гостем програми Грема Нортона, відео якої з'явилося на відеохостингу YouTube. Під час розмови з ведучим англійський актор заговорив про зйомки серіалу "Відьмак", розмови про який не стихають після прем'єри на Netflix.

До речі, творець "Відьмака" різко відповіла на критику серіалу

За словами Кавілла, задовго до знімального процесу йому довелося пройти через жорстке обмеження у їжі і так звану "сушку", після якої м'язи тіла стали ще більше помітними. Адже у його персонажа Геральта було чимало сцен, де йому довелося оголити свій торс.

Дієти – це складно, бо ти голодний, але коли ти позбавляєш себе ще й води на три доби, то в останній день ти починаєш чути її запах поблизу,
– зізнався Генрі Кавілл.

Після цього актор додав, що в перший день "сушки" йому було дозволено випити півтора літра води, наступного – пів, а на третій він залишився взагалі без рідини.

Генрі Кавілл
Генрі Кавілл у "Відьмаку" / Скріншот з відеоролика 

Інтерв'ю з Генрі Кавіллом: дивитися онлайн

 

Сонячне затемнення у грудні 2019: де і коли можна буде побачити
сьогодні
8203
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Серіал "Відьмак" Netflix
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
24 грудня 13:00 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 17604
23 грудня 20:00 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 5535
23 грудня 19:25 Як доглядати за шкірою обличчя в літаку: підказки дерматолога
Юлія Девда 419
23 грудня 17:30 Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
Юлія Турелик 4102
23 грудня 15:22 "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" – фінал 42-річної історії
Юлія Ліпенцева 799
Новини
Більше новин
Залиште відгук