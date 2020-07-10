33-річну Наю Ріверу визнали мертвою: відео з місця загибелі та деталі трагедії

Після двох днів рятувально-пошукової операції акторку серіалу "Хор" Наю Ріверу визнали мертвою. Правоохоронці заявили, що досі шукають її тіло в озері штату Каліфорнія. Водночас у мережі опублікували відео з місця трагедії.

Заява поліції про смерть Наї Рівери

Як повідомляє журнал Time, шериф округу Вентура вже перекваліфікував справу як нещасний випадок. Акторку Наю Ріверу визнали мертвою та досі шукають її тіло. Для цього залучили 100 рятувальників та водолазів, які обстежують не тільки дно водойми, але й берег. Озеро є глибоким та має переплетене коріння на дні, що ускладнює процес пошуку.

Важливо Акторка серіалу "Хор" Ная Рівера загадково зникла під час відпочинку на катері

Окрім цього, правоохоронці переконані, що Ная Рівера потонула під час відпочинку з 4-річним сином. Та чи знайдуть тіло зірки "Хору" – поки не дають жодних прогнозів. Наразі з місця інциденту опублікували відео, на якому видно, як вертоліт з рятувальниками працює над пошуком зниклої акторки.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

Що сталось з Наєю Ріверою

Зірка серіалу "Хор" у середу, 8 липня, вирішила влаштувати відпочинок на озері для свого 4-річного сина. Напередодні Ная Рівера орендувала катер, на якому виплила з самого ранку. Однак вже за кілька годин маленького Джозі знайшли одного на судні. Хлопчик заснув у рятувальному жилеті та не розумів, куди поділась його зіркова матуся.

Правоохоронці та рятувальники одразу почали пошукову операцію. На паркуванні біля озера знайшли машину Наї Рівери з сумкою, де були всі її платіжні картки. Тому версію про загадкову втечу одразу ж відкинули. Вже 10 липня акторку визнали мертвою.

Цікаво, що у мережі 33-річна Ная Рівера демонструвала свої навики плавання. Вона залюбки відпочивала з сином Джозі у басейні та на озері, або ж долучалась до вечірок біля водойм. Тому що сталось в день трагедії, не можуть прокоментувати ані родичі Наї Рівери, ані поліцейські.

Найвідомішою роллю акторки була участь у серіалі "Хор". У стрічці Ная Рівера зуміла другорядного персонажа вивести на перший план, тому у Голлівуді підозрювали, що красуня має великі перспективи.