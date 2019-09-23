Найбільший спойлер в історії: фанати "Гри престолів" обурились під час церемонії вручення Еммі

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Ар'я Старк
Ар'я Старк / HBO

Фанати популярного фентезійного серіалу "Гра престолів" не на жарт розлютились на організаторів щорічної церемонії вручення Еммі. Під час оголошення однієї з номінацій на головному екрані промайнула одна з ключових сцен стрічки.

Увага, надалі спойлери!

Від моменту завершення фінального сезону "Гри престолів" пройшло більше трьох місяців. Відтак, чимало прихильників вже змогли оцінити останні епізоди серіалу, однак є і такі, що наразі не переглянули фінал серіалу.

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Тому їх неабияк обурила одна з ключових сцен серіалу, яка промайнула на екрані церемонії Еммі в Microsoft Theater, де Ар'я Старк вбила Короля Ночі. У соціальній мережі Twitter фанати почали створювати дописи, де звинувачують організаторів Еммі у відсутності етики до глядачів.

"Хтось десь повільно дивився "Гру престолів". І цей хтось тільки що отримав найбільший спойлер в своєму житті завдяки Еммі", "Вау, Еммі, це був дуже великий спойлер "Гри престолів". І не важливо, що пройшли місяці. З цим ви перегнули", "Я різними способами намагався уникнути спойлерів у фіналі серіалу, як тут це зробила церемонія Еммі", – ці та багато інших дописів залишають прихильники в мережі.

 

 

Варто додати, що церемонія вручення премій Еммі відбулася в ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі. Найбільше статуеток отримали два проекти американського телеканалу HBO – "Гра престолів" (12 статуеток) і серіал "Чорнобиль" (10 статуеток). Головний список нагород читайте на сайті LifeStyle 24 тут, а весь перелік – на офіційному сайті Еммі.

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Теги: LifeStyle Кіно Еммі Новини LifeStyle Гра престолів
Джерело: NY Post
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