Найдорожчий образ червоної доріжки SAG Awards 2020: хто з зірок обрав прикраси за 9 мільйонів

Днями у Лос-Анджелесі відбулася 26-та премія Гільдії кіноакторів США. Голлівудські знаменитості продемонстрували чимало розкішних образів та відзначилися вишуканим стилем. Проте під час спалахів камер найбільше сяяла 50-річна американська акторка Дженніфер Лопес, яка для престижної кінопремії обрала прикраси вартістю 9 мільйонів доларів.

На церемонії нагородження SAG Awards з'явилися найуспішніші творці сучасної кіноіндустрії. Проте сезон почесних кінонагород – не лише чудова нагода збагатити особисту колекцію черговою знаковою статуеткою, а й можливість продемонструвати ефектний образ на червоному хіднику.

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Так, для світського вечора зірки обрали вбрання від найпрестижніших світових модельєрів, які вигідно підкреслили їхні стрункі фігури та вкотре підтвердили вишуканий стиль. Проте чи не найбільш обговорюваним образом червоної доріжки став вихід голлівудської акторки Дженніфер Лопес. Судячи з усього, після модного фіаско на Золотому глобусі ікона стилю обережніше ставиться до фешн-експериментів та робить ставки на визнану беззаперечну класику.



Дженніфер Лопес на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Instagram | @jlo

Вона обрала звабливе чорне атласне вбрання Georges Hobeika з оголеними плечима та довгим шлейфом з бантом. Проте головний акцент її образу був на коштовностях, якими акторка щедро засипала своє тіло.

Сумарна вартість розкішних сережок, масивного намиста, браслетів та кількох кілець становить 9 мільйонів доларів. Попри те, що Джей Ло так і не вдалося вибороти статуетку та титул "Найкраща актриса другого плану", вона спромоглася здобути першість у модному поєдинку своїм ефектним образом.



Дженніфер Лопес на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Instagram | @jlo