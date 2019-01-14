Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019

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Critics' Choice Awards 2019: найефектніші образи з червоної доріжки
Critics' Choice Awards 2019: найефектніші образи з червоної доріжки / 24 Канал

Ніч з 13 на 14 січня неодмінно запам'ятається всіх голлівудським зіркам та їх прихильникам. Все тому, що в каліфорнійському місті Санта-Моніка відгриміла одна з найпрестижніших церемоній – Critics' Choice Awards 2019.

Довгоочікувана світська подія об'єднала багатьох знаменитостей, які приїхали покрасуватись перед камерами та повболівати за своїх фаворитів. Водночас чимало акторів і режисерів отримали знакові нагороди Critics' Choice Awards 2019. 

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Варто зазначити, що знаменитості, як завжди, ретельно підбирали свої образи для червоної доріжки. Стильні штанні костюми, елегантні вечірні сукні чи звабливі міні-вбрання – голлівудські актори зуміли здивувати глядачів. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найефектніші образи відомих акторів.

Кріссі Тейген з чоловіком Джоном Леджендом
Кріссі Тейген зі співаком Джоном Леджендом / Getty Images

Ніколь Кідман
Ніколь Кідман / Getty Images

Леді Гага
Леді Гага / Getty Images

Ріа Сігорн
Ріа Сігорн / Getty Images

Мішель Єо
Акторка Мішель Єо / Getty Images

Рікі Мартін
Рікі Мартін / Getty Images

Джулія Робертс
Джулія Робертс / Getty Images

Емілі Блант
Емілі Блант / Getty Images

Патріша Кларксон
Патріша Кларксон / Getty Images

Домінік Джексон
Домінік Джексон / Getty Images

Реджина Кінг
Реджина Кінг / Getty Images


Поппі Делевінь / Getty Images

Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Critics' Choice Awards
Джерело: 24 Канал
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