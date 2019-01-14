Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019
Ніч з 13 на 14 січня неодмінно запам'ятається всіх голлівудським зіркам та їх прихильникам. Все тому, що в каліфорнійському місті Санта-Моніка відгриміла одна з найпрестижніших церемоній – Critics' Choice Awards 2019.
Довгоочікувана світська подія об'єднала багатьох знаменитостей, які приїхали покрасуватись перед камерами та повболівати за своїх фаворитів. Водночас чимало акторів і режисерів отримали знакові нагороди Critics' Choice Awards 2019.
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Варто зазначити, що знаменитості, як завжди, ретельно підбирали свої образи для червоної доріжки. Стильні штанні костюми, елегантні вечірні сукні чи звабливі міні-вбрання – голлівудські актори зуміли здивувати глядачів. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найефектніші образи відомих акторів.
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