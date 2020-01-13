Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2020: фото
В ніч на 13 січня у Санта-Моніці відбулась одна з очікуваних кіноподій року – вручення нагород Critics' Choice Awards 2020. Престижну подію не оминули увагою голлівудські зірки, які показали найкращі новинки зі свого гардероба. Хто приголомшив пресу ефектним образом – дивіться у фотопідбірці LifeStyle 24.
Сезон нагород розпочався гучними церемоніями, серед яких – Critics' Choice Awards 2020. За традицією, сотні представників кіноіндустрії взяли участь в урочистому заході, на якому похизувались не тільки своїми рейтинговими фільмами та серіалами, але й вбранням.
Важливо: Хто з голлівудських зірок став лауреатом премії Critics' Choice Awards 2020: список
На червоній доріжці премії можна було побачити топових голлівудських модниць, зокрема, Шарліз Терон, Рене Зеллвегер, Дженніфер Лопес, Енн Гетевей, Крістен Белл, Ніколь Кідман. Кожна із зірок заздалегідь готувалась до виходу на червону доріжку, тому перед камерами журналістів постала у приголомшливому дизайнерському вбранні. Як це було – дивіться в ефектній добірці.
Дженніфер Лопес у кремовій сукні Georges Hobeika / Instagram / @marielhaenn
Люпіта Ніонго / Instagram / @marielhaenn
Ніколь Кідман / Getty Images
Крістен Белл / Getty Images
Кейт Бекінсейл / Getty Images
Шарліз Терон / Getty Images
Рене Зеллвегер / Getty Images
Лора Дерн / Getty Images
Енн Гетевей / Getty Images
Хоакін Фенікс з дружиною Руні / Getty Images