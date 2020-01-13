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Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2020: фото

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Червона доріжка Critics' Choice Awards 2020 / LifeStyle 24

В ніч на 13 січня у Санта-Моніці відбулась одна з очікуваних кіноподій року – вручення нагород Critics' Choice Awards 2020. Престижну подію не оминули увагою голлівудські зірки, які показали найкращі новинки зі свого гардероба. Хто приголомшив пресу ефектним образом – дивіться у фотопідбірці LifeStyle 24.

Сезон нагород розпочався гучними церемоніями, серед яких – Critics' Choice Awards 2020. За традицією, сотні представників кіноіндустрії взяли участь в урочистому заході, на якому похизувались не тільки своїми рейтинговими фільмами та серіалами, але й вбранням. 

Важливо: Хто з голлівудських зірок став лауреатом премії Critics' Choice Awards 2020: список

На червоній доріжці премії можна було побачити топових голлівудських модниць, зокрема, Шарліз Терон, Рене Зеллвегер, Дженніфер Лопес, Енн Гетевей, Крістен Белл, Ніколь Кідман. Кожна із зірок заздалегідь готувалась до виходу на червону доріжку, тому перед камерами журналістів постала у приголомшливому дизайнерському вбранні. Як це було – дивіться в ефектній добірці. 

Дженніфер Лопес у кремовій сукні Georges Hobeika
Дженніфер Лопес у кремовій сукні Georges Hobeika / Instagram / @marielhaenn

Люпіта Ніонго
Люпіта Ніонго / Instagram / @marielhaenn

Ніколь Кідман
Ніколь Кідман / Getty Images

Крістен Белл
Крістен Белл / Getty Images

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл / Getty Images

Шарліз Терон
Шарліз Терон / Getty Images

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер / Getty Images

Лора Дерн
Лора Дерн / Getty Images

Енн Гетевей
Енн Гетевей / Getty Images

Хоакін Фенікс з дружиною Руні
Хоакін Фенікс з дружиною Руні / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Нагороди Голлівуд
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