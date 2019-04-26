Найефектніші виходи вагітної Меган Маркл у вечірніх сукнях: фотопідбріка

Новоспечена герцогиня Меган Маркл стала однією з найбільш обговорюваних персон одразу після весілля з принцом Гаррі. Однак після заяви про очікування первістка пристальна увага до неї лише збільшилася. За весь період вагітності Меган Маркл активно виконувала королівські обов'язки і здійснювала світські виходи. Якими були вечірні вбрання герцогині Сассекської, – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

"Каліфорнійське дівчисько", "проблемна герцогиня", "конфліктна персона", "безжалісна кар'єристка" – як тільки не називали Меган Маркл після її офіційного статусу герцогині. Кожен її вихід був під пильним прицілом папараці, стильних критиків та заздрісних фанатів. Однак 37-річна Меган завжди гідно тримала удари преси і зачаровувала кожним своїм виходом. Особливо відзначалися появи герцогині Сассекської на світських вечорах, для яких вона обирала розкішні вечірні сукні.

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Деякі ЗМІ намагалися підрахувати загальну суму, яку дружина принца Гаррі витратила на гардероб. Так, у підсумку за півроку вагітності Меган Маркл витратила на гардероб близько 630 тисяч доларів, що перевищує витрати Кейт Міддлтон у чотири рази. А за весь 2018 рік майбутня мама витратила понад 1 мільйонів фунтів стерлінгів.

Проте Меган Маркл неодноразово доводила, що вона може виглядати розкішно, як у платті з мас-маркету від H&M за 25 фунтів, так і в сукні від Oscar de la Renta за 10 тисяч доларів. Проте її виходи у розкішних вбраннях не залишили байдужими навіть її недоброзичливців. LifeStyle 24 підготували для вас підбірку найефектніших виходів герцогині за час її вагітності.



Меган Маркл в Австралії в сукні від Oscar de la Renta за 10 тисяч доларів / Getty Images



Меган Маркл в Австралії в сукні від Oscar de la Renta за 10 тисяч доларів / Getty Images



Меган Маркл на острові Тонга / Getty Images



Меган Маркл і принц Гаррі на острові Тонга / Getty Images



Меган Маркл і принц Гаррі у Фіджі / Getty Images



Меган Маркл у Фіджі / Getty Images



Меган Маркл і принц Гаррі на благодійному концерті у Лондоні / Instagram / @the_crown_diaries



Меган Маркл на благодійному концерті у Лондоні / Instagram / @the_crown_diaries



Меган Маркл на церемонії нагородження Fashion Awards-2018 / Instahram / @john_phillips_london



Меган Маркл на премії Fashion Awards-2018 / Instahram / @john_phillips_london



Меган Маркл на цирковій виставі Cirque du Soleil / Getty Images



Меган Маркл і принц Гаррі на цирковій виставі Cirque du Soleil / Getty Images



Меган Маркл у сукні від Dior разом з принцом Гаррі відвідала Марокко / Instagram / @ mrsmeghanmarkle



Меган Маркл у сукні від Dior разом з принцом Гаррі відвідала Марокко / Instagram / @mrsmeghanmarkle



Меган Маркл у вбранні від Valentino в Марокко / Instagram / @royal.addicted



Меган Маркл у сукні від Valentino і принц Гаррі з візитом у Марокко / Instagram / @royal.addicted