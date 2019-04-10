Найгарячіші фото Грейс Елізабет – нового "ангела" Victoria's Secret

642 Читать новость на русском
Модель Грейс Елізабет – новий "ангел" Victoria's Secret
Модель Грейс Елізабет – новий "ангел" Victoria's Secret / www.pinterest.com

У білизняному бренді Victoria's Secret поповнення: новим "ангелом" стала зваблива американка Грейс Елізабет. З такої нагоди журналісти LifeStyle 24 підібрали найсексуальніші фото 22-річної манекенниці.

У середу, 10 квітня, представники Victoria's Secret оголосили, що до команди знаменитих "ангелів" долучилась провідна модель Грейс Елізабет. У 22 роки манекенниця може похизуватись чималими успіхами: вона вже виходила на подіум під час грандіозних шоу бренду та співпрацювала із найпопулярнішими дизайнерами. 

Читайте також: Офіційно: модель Грейс Елізабет стала "ангелом" Victoria's Secret

Окрім цього, модель активно знімається у стильних фотосесіях для знаменитих глянців, зокрема, Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Interview, V Magazine і Love Magazine. Не ігнорує Грейс Елізабет і сексапільних зйомок, в яких постає оголеною або ж у звабливій спідній білизні. Результатами фотосесій новоспечений "ангел" Victoria's Secret залюбки ділиться у мережі. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 10 найгарячіших фото з Instagram-блогу Грейс Елізабет. 

 

blog_ava
Світом поширюється грибок, який вбиває людину за 90 днів
сьогодні
6449
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
сьогодні 20:02 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1206
Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
сьогодні 18:30 Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
Олена Кандяк 226
Булочки з маком: простий рецепт приготування
сьогодні 16:48 Булочки з маком: простий рецепт приготування
Богданна Рибак 336
Фільми квітня: 7 найкращих прем'єр, які варто відвідати
сьогодні 13:00 Фільми квітня: 7 найкращих прем'єр, які варто відвідати
Уляна Корицька 713
Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски
сьогодні 11:53 Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски
Богданна Рибак 1035
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук