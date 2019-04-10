Найгарячіші фото Грейс Елізабет – нового "ангела" Victoria's Secret

У білизняному бренді Victoria's Secret поповнення: новим "ангелом" стала зваблива американка Грейс Елізабет. З такої нагоди журналісти LifeStyle 24 підібрали найсексуальніші фото 22-річної манекенниці.

У середу, 10 квітня, представники Victoria's Secret оголосили, що до команди знаменитих "ангелів" долучилась провідна модель Грейс Елізабет. У 22 роки манекенниця може похизуватись чималими успіхами: вона вже виходила на подіум під час грандіозних шоу бренду та співпрацювала із найпопулярнішими дизайнерами.

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Окрім цього, модель активно знімається у стильних фотосесіях для знаменитих глянців, зокрема, Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Interview, V Magazine і Love Magazine. Не ігнорує Грейс Елізабет і сексапільних зйомок, в яких постає оголеною або ж у звабливій спідній білизні. Результатами фотосесій новоспечений "ангел" Victoria's Secret залюбки ділиться у мережі. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 10 найгарячіших фото з Instagram-блогу Грейс Елізабет.