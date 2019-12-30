Найкращі фото королівської родини за 2019 рік

За день до Нового року пропонуємо переглянути трійку найкращих фотографій королівської родини, які облетіли весь світ у 2019 році. Топ найвдаліших обрав фотограф Тім Рук, який часто фотографує королівську сім'ю.

№1 Меган Маркл в Африці

Перше місце Рук віддав фото з Меган Маркл, яке було зроблено під час туру герцогів Сассекских до Південної Африки. Про це повідомляють у виданні The Daily Mail.

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"Я сфотографував принцесу Меган 1 жовтня в передостанній день недавнього південноафриканського туру з принцом Гаррі. Меган була на одній зі своїх зустрічей в університеті Йоганнесбурга, де вона говорила зі студентами та вченими про необхідність підтримки жінок з вищою освітою", – прокоментував фотограф видавництву Сosmopolitan.

"Ця фотографія – одна з моїх улюблених через освітлення. Ви могли б подумати, що світло спеціально було поставлене, але насправді це природне освітлення, що створює привабливе зображення. Мені також подобається, що Меган дивиться прямо в камеру і вона сама. Коли ви фотографуєте кого-небудь із королівської родини, то зазвичай навколо є багато людей, тому інкорли важко зробити світлину без іншої людини в кадрі, – пояснює свій вибір фотограф.

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№2 Принц Вільям та Кейт Міддлтон в Пакистані

Наступне фото, яке увійшло до рейтингу Тіма Рука, було зроблене під час візиту принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Пакистану в жовтні цього року. Цікаво те, що кадр зроблений у тій мечеті, де колись позували принц Чарльз з герцогинею Каміллою.

"Коли я фотографував принца Вільяма і герцогиню Кембриджську, вони були в Пакистані в рамках свого першого офіційного візиту в цю країну в жовтні. Ця фотографія була зроблена в тій самій мечеті, де я колись фотографував принца Чарльза і герцогиню Корнуольську в минулому турі… Вперше пара відвідала мечеть декілька років тому в Малайзії. Я був єдиним фотографом, у якого був доступ до мечеті разом із ними. Фотографії в мечетях дають справді неймовірні світлини – ми не звикли бачити членів королівської родини з хустками на голові, тому відобразити такі моменти – завжди щось особливе", – коментує Рук.

№3 Єлизавета ІІ в яскравому одязі

Звісно, що неможливо оминути увагою головного члена королівської родини – Єлизавету ІІ. На відміну від Меган Маркл та Кейт Міддлтон, королева часто надає перевагу яскравому одягу, тому світлини з нею є більш насиченими.

"Досить легко зробити фотографію королеви, на якій вона виглядає серйозною. Тому я завжди радий зобразити її, коли вона усміхається! Фотографія була зроблена на заході в лондонському Музеї науки в березні, коли вона відвідувала нову виставку. Коли я фотографував королеву, їй хтось подарував букет квітів. Мені вдалося отримати чітке фото… Я по-особливому горджусь цією світлиною, тому що протягом години після того, як я зробив її, отримав повідомлення від редактора Majesty Magazine. Він сказав мені, що фотографію використали на обкладинці крайнього журналу, і в той же день відправили на друк", – розповідає Тім Рук.



Єлизавета II на обкладинці Majesty Magazine / Фото: Тім Рук