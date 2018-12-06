Найпопулярніші гіфки 2018: кумедна підбірка

802
Cardi B "Okurrr"
Cardi B "Okurrr" / Скріншот з відео

Рухомі анімації з відомих фільмів, телепрограм чи інших ресурсів користувачі полюбляють використовувати у своїх соціальних мережах. Фахівці визначили топ-10 найпопулярніших, якими користувались любителі неформального спілкування.

Про це повідомляють на Mashable.

В десятку найпопулярніших гіфок ресурсу Giphy увійшли кумедні реакції знаменитостей, а також графічні анімації-привітання з днем народженням та іншими святами. Найпопулярнішою гіфкою виявилась Cardi B та її фраза "Okurrr", яку вона промовила під час ефіру шоу Джиммі Феллона The Tonight Show.

Читайте також: ТОП найпопулярніших відеороликів YouTube в світі та Україні: рейтинг Google

Топ-10 найпопулярніших гіфок 2018 року:

1. Cardi B "Okurrr"

2. "Columbia Futbol"

3. Щасливий гном-танцівник

4. Бувай, 2017-ий рік. Привіт, 2018-ий!

5. "Усе моє кохання для тебе"

6. Відлік до Нового року

7. "Думаю про тебе"

8. Like A Boss

9. З Днем народження

10. Футболіст Діандре Гопкінс "Yup"

Теги: LifeStyle Рейтинги Курйозні новини Cardi B
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні 14:01 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 7738
У Варшаву на каву: у скільки обійдеться бюджетна подорож літаком в Європу
5 грудня 18:00 У Варшаву на каву: у скільки обійдеться бюджетна подорож літаком в Європу
2653
Торт "П'яна вишня" – рецепт домашньої випічки
5 грудня 15:48 Торт "П'яна вишня" – рецепт домашньої випічки
Богданна Рибак 3362
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
5 грудня 15:00 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
7768
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
5 грудня 13:10 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 15721
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
4 грудня 14:02 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 4764
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук