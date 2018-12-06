Найпопулярніші гіфки 2018: кумедна підбірка
Рухомі анімації з відомих фільмів, телепрограм чи інших ресурсів користувачі полюбляють використовувати у своїх соціальних мережах. Фахівці визначили топ-10 найпопулярніших, якими користувались любителі неформального спілкування.
Про це повідомляють на Mashable.
В десятку найпопулярніших гіфок ресурсу Giphy увійшли кумедні реакції знаменитостей, а також графічні анімації-привітання з днем народженням та іншими святами. Найпопулярнішою гіфкою виявилась Cardi B та її фраза "Okurrr", яку вона промовила під час ефіру шоу Джиммі Феллона The Tonight Show.
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Топ-10 найпопулярніших гіфок 2018 року:
1. Cardi B "Okurrr"
2. "Columbia Futbol"
3. Щасливий гном-танцівник
4. Бувай, 2017-ий рік. Привіт, 2018-ий!
5. "Усе моє кохання для тебе"
6. Відлік до Нового року
7. "Думаю про тебе"
8. Like A Boss
9. З Днем народження
10. Футболіст Діандре Гопкінс "Yup"