Найпопулярніші гіфки 2018: кумедна підбірка

Рухомі анімації з відомих фільмів, телепрограм чи інших ресурсів користувачі полюбляють використовувати у своїх соціальних мережах. Фахівці визначили топ-10 найпопулярніших, якими користувались любителі неформального спілкування.

Про це повідомляють на Mashable.

В десятку найпопулярніших гіфок ресурсу Giphy увійшли кумедні реакції знаменитостей, а також графічні анімації-привітання з днем народженням та іншими святами. Найпопулярнішою гіфкою виявилась Cardi B та її фраза "Okurrr", яку вона промовила під час ефіру шоу Джиммі Феллона The Tonight Show.

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Топ-10 найпопулярніших гіфок 2018 року:

1. Cardi B "Okurrr"

2. "Columbia Futbol"

3. Щасливий гном-танцівник

4. Бувай, 2017-ий рік. Привіт, 2018-ий!

5. "Усе моє кохання для тебе"

6. Відлік до Нового року

7. "Думаю про тебе"

8. Like A Boss

9. З Днем народження

10. Футболіст Діандре Гопкінс "Yup"