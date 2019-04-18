Найсексуальніші фото Кортні Кардашян, які вразили мережу: 18+

Зірка американського реаліті-шоу, модель та бізнесвумен Кортні Кардашян має неабияку популярність у світі. Кожен допис знаменитості спричиняє фурор, а вона з легкістю розбурхує мережу гарячими знімками. У ювілейний 40-ий день народження Кортні Кардашян журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, якими сексуальними знімками вона відзначилась упродовж року.

Кожна представниця "Сімейства Кардашян" вже звикла до публічності та не бачить свого життя без реаліті-шоу. Всі їхні переживання, приватні розмови, спільне дозвілля чи проблеми активно обговорює весь світ після кожної серії телепроекту. Та, мабуть, таке визнання до душі Кортні, Кендалл, Кайлі, Кім та Хлої, адже завдяки цьому вони є успішними мільйонерками.

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Не менш активно сестри Кардашян демонструють своє життя і в блогах. Акторки хизуються різними кадрами, зокрема, і дуже провокативними. Винятком не стала й Кортні Кардашян. Її сторінка в Instagram рясніє сексапільними знімками, на яких зірка постає у білизні, купальниках, або й без будь-якого одягу. Чимало провокативних кадрів Кортні Кардашян зробила спеціально для реклами свого нового проекту із назвою Poosh та знаменитих глянців.

Якими найгарячішими кадрами відзначилась Кортні Кардашян упродовж року – дивіться у фотопідбірці LifeStyle 24.