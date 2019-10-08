Найспекотніші фото plus-size моделі Victoria’s Secret Алі Тейт Катлер 18+

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Алі Тейт Катлер – нова модель Victoria’s Secret
Алі Тейт Катлер – нова модель Victoria’s Secret / Instagram / @ali_tate_cutler

У білязняної марки Victoria’s Secret нові зміни – тепер ряди моделей бренду поповнила американська модель Алі Тейт Катлер. Що про неї відомо та які фото публікує зірка у своєму Instargram – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Про роботу Алі в рамках колаборації бренду Victoria’s Secret та Bluebella стало відомо 5 жовтня. Тоді ж модель опублікувала промовисті фото, на яких приміряла звабливу білизну, а також власні кадри з рекламних щитів.

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Допис, поширений Ali Tate (@ali_tate_cutler)

 

Що відомо про Алі Тейт Катлер?

Відомо, що plus-size модель носить 14-розмір одягу, що відповідає міжнародному М-L. Катлер переконана, що саме цей розмір є найпопулярнішим у світі серед жінок, тому вона закликає не соромитись власного тіла та приймати його таким, яким воно є. У прийнятті власних пишних форм Алі допоміг моделінг.

Мені ніколи не подобалось те, як я виглядала, але тепер мені надзвичайно комфортно. Більше того, це допомогло перевершити мою зовнішність. Я зрозуміла, що є важливішим за це – характер та почуття, які ви вкладаєте у свою роботу, та доносите їх людям,
– зазначила новоспечена модель Victoria’s Secret.

Свою модельну кар’єру дівчина активно розвивала на сторінці в інстаграмі, де легко поєднала теми моди та подорожей. Свої перші виходи на подіум вона здійснила завдяки брендам Mango та Ralph Lauren. Дівчина із Сан-Франциско не лише пропагує бодипозитив та є феміністкою, а й бореться за права тварин та встає на захист екології – вона створила сторінку "Усвідомлене дитя" (Conscious Child), щоб підвищити усвідомленість фанатів про навколишнє середовище.

Разом з цим Алі Тейт Катлер є постійною зіркою модних брендів, відтак її інстаграм-сторінка наповнюється новими гарячими кадрами, які ми вам пропонуємо до перегляду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ali Tate (@ali_tate_cutler)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ali Tate (@ali_tate_cutler)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ali Tate (@ali_tate_cutler)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ali Tate (@ali_tate_cutler)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ali Tate (@ali_tate_cutler)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ali Tate (@ali_tate_cutler)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ali Tate (@ali_tate_cutler)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ali Tate (@ali_tate_cutler)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ali Tate (@ali_tate_cutler)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ali Tate (@ali_tate_cutler)

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Victoria's Secret Еротика
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