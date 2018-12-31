Найстильніші сестри обирають жовтий: Белла і Джіджі Хадід засвітилися в Нью-Йорку

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Белла і Джіджі Хадід
Белла і Джіджі Хадід / Колаж: 24 канал

Одні з найпопулярніших американських моделей відправились на вікенд до Нью-Йорка. Сестри Хадід з'явилися перед шанувальниками в стильних яскравих вбраннях одного кольору, однак різного стилю.

Нещодавно сестри опублікували в мережі фото зі своєю матір'ю, на якому вони зовсім маленькі. 54-річна Йоланда Хадід також потішила сімейним знімком з дівчатами та їхнім братом, однак з теперішнього Різдва.

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Після цього Белла і Джіджі Хадід відправилися на вікенд до Нью-Йорка. Сестри моделі влаштували справжній бій образів своїм виходом. Судячи по вибору кольорової гами дівчата не планували залишатися непоміченими у Рокфелер-центрі. Для публічної прогулянки Белла обрала світлі джинси, білий кашеміровий гольф і об'ємну жовту еко-шубу від Colin LoCascio. Завершили образ "ангела" Victoria's Secret в стилі casual білі ugly sneakers (великі кросівки, – 24 канал) від Maison Margiela.

Белла Хадід
Белла Хадід в Нью-Йорку / Instagram / @glamouronredcarpet

Її старша сестра засвітилась в легшому, однак не менш яскравому образі. Джіджі Хадід вийшла на центральні вулиці Нью-Йорка в яскраво-жовтому спортивному костюмі від Cotton Citizen. Оскільки верх вбрання був злегка вкорочений, стрункий животик моделі було неможливо не помітити. 23-річна Джіджі постала перед шанувальниками без верхнього одягу, однак на ній була чорна тепла шапка. Доповнили спортивний образ темні кросівки з яскравими шнурівками.

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід в Нью-Йорку / Колаж: 24 канал / Фото: Instagram / @gigixbelhdd

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Белла Хадід Джіджі Хадід Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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