Найцікавіші фільми Netflix, які вийшли у 2020 році

Стрімінгова компанія Netflix стала однією з небагатьох, яка збагатилась на мільйони доларів у час пандемії коронавірусу. Чимало прихильників компанії є і в Україні. Тому журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найкращі новинки кіно, які вже вийшли на Netflix.

Якщо ви належите до категорії тих кіноманів, які відкладають на потім класику Голлівуду та залюбки переглядають нові фільми, тоді ця добірка може стати у пригоді. Журналісти LifeStyle 24 намагались врахувати різні кіносмаки, тому підібрали чудові бойовики, комедії чи драми, що допоможуть зробити вечір затишнішим.

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"Всі радісні місця" (All the Bright Places)

У головних ролях: Ель Феннінг та Джастіс Сміт.

Сюжет для цього фільму представники Netflix почерпнули з однойменного бестселера письменниці Дженніфер Нівен. Головні герої – двоє закоханих підлітків. Життя у їхньому віці і так сповнене труднощів, які школярі ще не вміють долати. До того ж, герої мають психічні розлади, що тільки ускладнює їм побудувати міцні стосунки. Та чи зможуть почуття бути сильнішими за будь-які труднощі?

Дивіться трейлер до фільму "Всі радісні місця": відео англійською

"Евакуація" (Extraction)

Головні ролі у кінострічці зіграли Кріс Гемсворт, Девід Харбор і Голшіфт Фарахані.

Якщо ж ви сумуєте за захопливими бойовиками, які полоскочуть нерви, тоді фільм "Евакуація" стане для вас чудовим вибором. За сюжетом, спецагент отримує небезпечне завдання: йому потрібно звільнити з полону сина злочинця, якого оголосили у міжнародний розшук. І головний герой це успішно робить. Однак тепер на обидвох оголошено полювання в Бангладеші: двоє місцевих наркобаронів готові витратити мільйони, аби впіймати втікачів.

Дивіться трейлер до фільму "Евакуація": відео

"Вбивця всередині: Розум Аарона Ернандеса"

Це американська документальна кінострічка, яка розкаже глядачам історію справжнього злочинця, засудженого за вбивство, та колишнього професійного гравця американського футболу Аарона Ернандеса. Фільм складається з трьох частин, кожна з яких по-справжньому особлива.

Цікаво, що у цій кінострічці автори не тільки показали, як відбулось вбивство Одіна Ллойда у 2013 році, але й інші злочини, в яких підозрювали Ернандеса. Окрім цього, творці фільму довідались і передумови нападу та деталі особистого життя спортсмена, які підштовхнули його на кримінал.

У головних ролях: Аарон Ернандес, Ден Ветцел, Раян О'Каллаган, Кріс Борленд, Лі Бодден, Джермейн Віггінс.

Дивіться трейлер до фільму "Вбивця всередині: Розум Аарона Ернандеса": відео

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"Останнє, чого він хотів" (The Last Thing He Wanted)

Політичний трилер "Останнє, чого він хотів" вже переглянули тисячі людей, які залишили схвальні відгуки про новинку кіно. За сюжетом, журналістка-невдаха покидає свою роботу, щоб піклуватись про важкохворого батька. Після його смерті Єлена успадковує бізнес – компанію з міжнародної легальної торгівлі зброєю, яка є насправді прикриттям для поставок наркотиків з Латинської Америки.

У головних ролях – Енн Гетевей, Бен Аффлек, Розі Перес, Віллем Дефо та Еді Гатегі.

Дивіться трейлер до фільму "Останнє, чого він хотів": відео

"Правосуддя Спенсера" (Spenser Confidential)

Це захопливий детектив та екшн, який розкаже глядачам історію колишнього правоохоронця Спенсера. Він виходить з в'язниці після 5 років, проведених за гратами, та береться відбудовувати своє життя. Однак спершу Спенсер хоче розкрити давню справу про подвійне вбивство, яка не дає йому спокою. Допоможе йому в цьому борець-початківець.

Головні актори фільму: Марк Волберг, Алан Аркін, Вінстон Дюк.

Дивіться трейлер до фільму "Правосуддя Спенсера": відео

"Серджіу" (Sergio)

Біографічна драма від Netflix "Серджіу" зможе підкорити глядачів історією про легендарну людину. За сюжетом, дипломат Серджіу Вієйра Де Мелло майже 35 років працює на ООН. Його завдання – захист людей у найнебезпечніших регіонах світу. За свою кар'єру чоловік спілкувався з багатьма президентами, дипломатами, революціонерами і навіть терористами. Та його мандрівка до Багдаду після вторгнення військ США стане наймоторошнішою.

Ролі у фільмі "Серджіу" отримали актори: Вагнер Моура, Ана де Армас, Гарет Діллахант, Браян Ф. О'Берн.

Дивіться трейлер до фільму "Серджіу": відео

"Головна подія" (The Main Event)

Для любителів фентезі фільм "Головна подія" стане справжньою знахідкою. У центрі сюжету – 11-річний школяр Лео Томпсон, який мріє стати бійцем WWE. Однак фізично він не є сильним та часто не може дати відсіч одноліткам. Після чергового нападу Лео вирішує втекти з дому і випадково знаходить маску для боротьби. Одягнувши її, школяр розуміє, що став швидшим, спритнішим та дуже сильним.

У головних ролях – Адам Паллі, Сет Бані Карр, Донна Бенедікто, Тічіна Арнольд.

Дивіться трейлер до фільму "Головна подія": відео

"Закохані голубки" (The Lovebirds)

Якщо ж на карантині вам бракує романтики, тоді радимо переглянути нетипову історію пари у фільмі "Закохані голубки". За сюжетом, Ерік та Джулі хочуть розірвати стосунки. У вечір, коли закохані планують розставити всі крапки, вони натрапляють на сліди загадкового вбивства. Перед Еріком та Джулі – найзахопливіша ніч разом, яка допоможе випробувати не тільки їхні почуття, але й силу.

Ролі у фільмі отримали голлівудські актори: Кумейл Нанджиані, Анна Кемп, Джо Крест, Ісса Рей, Пол Спаркс, Кайл Борнхаймер.

Дивіться трейлер до фільму "Закохані голубки": відео