Найвідвертіші декольте зірок на гала-вечорі amFAR: пікантні фото

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Кім і Кортні Кардашян на amFAR Gala
Кім і Кортні Кардашян на amFAR Gala / www.gettyimages.com

Шостого лютого у Нью-Йорку (Cipriani Wall Street ) відгримів гала-вечір amfAR, який став чудовою нагодою для багатьох знаменитостей і продемонструвати стильні кутюрні вбрання.

На захід зіркові гості завітали для того, щоб зібрати кошти до Фонду досліджень СНІДу на благодійному аукціоні. А також відбулося нагородження лауреатів amfAR (якими стали Мілла Йовович, дует фотографів Мерт Алас і Маркус Пігготт тощо).

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Багато зірок зробили ставку на класичний чорний колір. А для того, щоб справді відрізнитися від інших і виглядати яскраво – зробили ставку на екстремальні та сміливі декольте.

Журналісти LifeStyle 24 підготували підбірку найвідвертіших образів на на гала-вечорі amFAR.

Відверті декольте зірок на amfAR Gala New York 2019


Кім Кардашян / Getty Images


Алессандра Амбросіо / Getty Images


Грація Карвальо / Getty Images


Моран Атіас / Getty Images


Ельза Госк / Getty Images


Хайді Клум / Getty Images


Мередіт Мікельсон / Getty Images
 


Шарлотта Маккінні / Getty Images


Хлої Лукасіак / Getty Images


Атена Калдерон / Getty Images


Анна Вьяліцина / Getty Images


Лада Крав / Getty Images


Девон Вінздор / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Еротика Нью-Йорк Кім Кардашян Ельза Госк Хайді Клум
Джерело: 24 Канал
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