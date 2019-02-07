Найвідвертіші декольте зірок на гала-вечорі amFAR: пікантні фото
Шостого лютого у Нью-Йорку (Cipriani Wall Street ) відгримів гала-вечір amfAR, який став чудовою нагодою для багатьох знаменитостей і продемонструвати стильні кутюрні вбрання.
На захід зіркові гості завітали для того, щоб зібрати кошти до Фонду досліджень СНІДу на благодійному аукціоні. А також відбулося нагородження лауреатів amfAR (якими стали Мілла Йовович, дует фотографів Мерт Алас і Маркус Пігготт тощо).
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Багато зірок зробили ставку на класичний чорний колір. А для того, щоб справді відрізнитися від інших і виглядати яскраво – зробили ставку на екстремальні та сміливі декольте.
Журналісти LifeStyle 24 підготували підбірку найвідвертіших образів на на гала-вечорі amFAR.
Відверті декольте зірок на amfAR Gala New York 2019
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