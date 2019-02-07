Найвідвертіші декольте зірок на гала-вечорі amFAR: пікантні фото

Шостого лютого у Нью-Йорку (Cipriani Wall Street ) відгримів гала-вечір amfAR, який став чудовою нагодою для багатьох знаменитостей і продемонструвати стильні кутюрні вбрання.

На захід зіркові гості завітали для того, щоб зібрати кошти до Фонду досліджень СНІДу на благодійному аукціоні. А також відбулося нагородження лауреатів amfAR (якими стали Мілла Йовович, дует фотографів Мерт Алас і Маркус Пігготт тощо).

Читайте також: Звабити і закохати у себе ще раз: що одягнути на побачення в День святого Валентина

Багато зірок зробили ставку на класичний чорний колір. А для того, щоб справді відрізнитися від інших і виглядати яскраво – зробили ставку на екстремальні та сміливі декольте.

Журналісти LifeStyle 24 підготували підбірку найвідвертіших образів на на гала-вечорі amFAR.

Відверті декольте зірок на amfAR Gala New York 2019



Кім Кардашян / Getty Images



Алессандра Амбросіо / Getty Images



Грація Карвальо / Getty Images



Моран Атіас / Getty Images



Ельза Госк / Getty Images



Хайді Клум / Getty Images



Мередіт Мікельсон / Getty Images





Шарлотта Маккінні / Getty Images



Хлої Лукасіак / Getty Images



Атена Калдерон / Getty Images



Анна Вьяліцина / Getty Images



Лада Крав / Getty Images



Девон Вінздор / Getty Images