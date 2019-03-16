Назад у минуле: Ніколь Кідман повернулася до старого образу – фото

Голлівудська акторка Ніколь Кідман змінила образ білявки. Зірка постала з легендарними рудими кучерями під час знімань серіалу "Скасування", в якому грає головну роль.

Про знімання нового проекту Ніколь повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Кідман потрапила в об'єктиви фотографів у довгій шубі з поясом винного кольору і високих чоботах у тон. Найбільшим сюрпризом для шанувальників у мережі став образ акторки з рудоволосими кучерями.

Додамо, що серіал "Скасування" заснований на романі Джин Ганфф Кореліц "Ти повинен був знати". У ньому йдеться про успішного терапевта Грейс Сакс (грає Ніколь Кідман), у якої життя руйнується перед публікацією її книжки.



Ніколь Кідман / Getty Images