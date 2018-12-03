Названо найкращі хіти 2018 року за версією The Guardian

874 Читать новость на русском
Названо найкращі хіти 2018 року за версією The Guardian
Названо найкращі хіти 2018 року за версією The Guardian / Getty Images : Колаж – 24 канал

Імените британське видання The Guardian склало рейтинг найкращих синглів 2018 року, до яких увійшли треки як відомих зірок музичної індустрії, так і новачки своєї справи.

На сайті видання з'явився список зі 100 музичних синглів, які вразили цього року шоу-бізнес найбільше. Рейтинг було складено 50-ма кінокритиками британського видання, які назвали лідера у престижному рейтингу.

Читайте також: Названо співачку, яка найбільше заробляє: рейтинг Forbes

Ним став американський виконавець та актор Дональд Гловер (сценічне ім’я Childish Gambino), який у травні випустив трек This is America. З моменту публікації у відеохостингу YouTube його переглянуло майже 450 мільйонів разів. Варто додати, що у серпні цього року на музичну нагороду MTV Video Music Awards 2018 виконавця з піснею This is America було номіновано 7 разів у різних категоріях. І в двох з них він став номінантом – "Найкраще відео з соціальним посилом" і "Найкраща режисура" (режисер Hiro Murai).

Childish Gambino – This Is America: дивитись відео онлайн

Друге місце зайняла композиція Make Me Feel виконавиці Жанель Моне. Сингл, випущений в лютому 2018-го року, був також визнаний "гімном бісексуалів".

Janelle Monáe – Make Me Feel: дивитись відео онлайн

Трійку безперечних лідерів закріпила молода поп-співачка Аріана Гранде зі своєю піснею No Tears Left to Cry, що вийшов в пам'ять про теракт на "Манчестер-Арені" у Великобританії, де у 2017 році в цей момент виступала Гранде.

Ariana Grande – no tears left to cry: дивитись відео онлайн

ТОП-10 пісень 2018 року за версією The Guardian:

1. Childish Gambino – This Is America

2. Janelle Monáe – Make Me Feel

3. Ariana Grande – no tears left to cry

4. Robyn – Honey: дивитись відео онлайн

5. Christine and the Queens – Girlfriend

6. Ariana Grande – thank u, next

7. Let's Eat Grandma – Hot Pink

8. Robyn – Missing U

9. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It: дивитись відео онлайн

6. The 1975 – Love It If We Made It

 

 

Теги: Рейтинги Музика LifeStyle
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ханука: що це за свято і як його відзначають
2 грудня 11:32 Ханука: що це за свято і як його відзначають
5288
Брітні Спірс – 37: найпопулярніші пісні секс-символа "нульових"
2 грудня 10:10 Брітні Спірс – 37: найпопулярніші пісні секс-символа "нульових"
1746
M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
1 грудня 10:02 M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
3840
Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
30 листопада 14:03 Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
Олена Булан 2202
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
29 листопада 10:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 6486
Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
28 листопада 17:36 Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
908
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук