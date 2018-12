Названо найкращі хіти 2018 року за версією The Guardian

Імените британське видання The Guardian склало рейтинг найкращих синглів 2018 року, до яких увійшли треки як відомих зірок музичної індустрії, так і новачки своєї справи.

На сайті видання з'явився список зі 100 музичних синглів, які вразили цього року шоу-бізнес найбільше. Рейтинг було складено 50-ма кінокритиками британського видання, які назвали лідера у престижному рейтингу.

Ним став американський виконавець та актор Дональд Гловер (сценічне ім’я Childish Gambino), який у травні випустив трек This is America. З моменту публікації у відеохостингу YouTube його переглянуло майже 450 мільйонів разів. Варто додати, що у серпні цього року на музичну нагороду MTV Video Music Awards 2018 виконавця з піснею This is America було номіновано 7 разів у різних категоріях. І в двох з них він став номінантом – "Найкраще відео з соціальним посилом" і "Найкраща режисура" (режисер Hiro Murai).

Childish Gambino – This Is America: дивитись відео онлайн

Друге місце зайняла композиція Make Me Feel виконавиці Жанель Моне. Сингл, випущений в лютому 2018-го року, був також визнаний "гімном бісексуалів".

Janelle Monáe – Make Me Feel: дивитись відео онлайн

Трійку безперечних лідерів закріпила молода поп-співачка Аріана Гранде зі своєю піснею No Tears Left to Cry, що вийшов в пам'ять про теракт на "Манчестер-Арені" у Великобританії, де у 2017 році в цей момент виступала Гранде.

Ariana Grande – no tears left to cry: дивитись відео онлайн

ТОП-10 пісень 2018 року за версією The Guardian:

1. Childish Gambino – This Is America

2. Janelle Monáe – Make Me Feel

3. Ariana Grande – no tears left to cry

4. Robyn – Honey: дивитись відео онлайн

5. Christine and the Queens – Girlfriend

6. Ariana Grande – thank u, next

7. Let's Eat Grandma – Hot Pink

8. Robyn – Missing U

9. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It: дивитись відео онлайн

6. The 1975 – Love It If We Made It