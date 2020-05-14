Не такі вже й ідеальні: Кім Кардашян має проблеми у шлюбі з Каньє Вестом

Американська бізнесвумен та блогерка Кім Кардашян у мережі демонструє ідеальне життя. Розкішний будинок у Каліфорнії, чарівні діти та чоловік, який завжди поряд та готовий підтримати. Однак, як і у всіх, цей зірковий шлюб не є бездоганний.

Як розповів інсайдер US Magazine, карантин негативно вплинув на стосунки Кім Кардашян та Каньє Веста. Американська зірка намагається бути ідеальною мамою, проте рутинні справи та не можливість вести світське життя уже набридли їй. На фоні цього Кім завжди роздратована та постійно свариться з Каньє Вестом.

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За словами інсайдера, репер дав можливість коханій відпочити від родини. На кілька днів він з чотирма дітьми переїхав в інший маєток, аби Кім Кардашян зробила паузу. Однак сталось це після того, як мільйонерка звинуватила Каньє у не виконанні батьківських обов'язків.

Кім відчуває, що їй потрібно більше вільного простору від Каньє… Вона намагається бути чудовою мамою, зосередитися на навчанні в юридичній школі і своїй роботі, і все це важко зробити без допомоги Каньє,

– розповів інсайдер.

Нелегко Кім і через постійне прагнення чоловіка контролювати. Американка відчуває, що їй насаджують чужу думку навіть у побутових питаннях.

Вперше про розлад у сім'ї Кім Кардашян та Каньє Веста заговорили у квітні 2020 року. Тоді джерела зазначали, що репер на карантині не сумує: він весь свій вільний час присвятив роботі, тоді як Кім займалась 4 дітьми. Подружжя навіть жило у різних кімнатах та рідко бачилось у великому маєтку.

Та попри всі негаразди, інсайдер поквапився зазначити, що про розлучення мови не йде. Кім Кардашян та Каньє Вест просто мають пережити цю кризу у стосунках.