Українська телеведуча Ольга Фреймут добре знається на правилах етикету. Знаменитість вчилася в Академії етикету "Debrett’s" у Великобританії, де отримала диплом викладача. Своїми знаннями ведуча ділиться з прихильниками у мережі.

Експертка з правил етикету Ольга Фреймут опублікувала допис на особистій сторінці в інстаграмі. Фреймут розповіла про нетикет, якого сама дотримується.

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За роки кар’єри на телебаченні знаменитість встигла не лише довести свій професіоналізм, але й видати книжку "Етикет". Тепер будь-яка публікація телеведучої має схвальні відгуки прихильників, які намагаються втілити правила в життя.

На кадрі телеведуча постала у стильному вбранні. Фреймут одягнула коричневу брендову футболку Chloe та світло-кавові джинси. Образ доповнили локони та яскрава червона губна помада.

Мережевий етикет від Ольги Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут наголосила не застосовувати емодзі, які символізують сильні почуття у діловому листуванні. Сердечка, смайлики з котячими мордочками – доречно надсилати лише родичам, коханим та дітям. У діловому листуванні можна інтегрувати смайлик, але бажано передати його словами.

Окрім цього, важливо знайти час відповісти на e-mail за 48 годин після отриманого листа.

За словами Фреймут, під час ділової та неформальної зустрічі, телефон рекомендовано тримати подалі від співрозмовника.

Виставляти гаджети на стіл у ресторані можна, якщо це робочі перемовини, на яких Вам потрібно зазирати в ноутбук, демонструвати презентацію,

– зазначила телеведуча.

Ні для кого не секрет, що в сучасному житті, сторінка в інстаграмі – це наш паспорт. Ольга Фреймут радить завантажити на аватар якісне фото, адже окрім друзів вас буде розглядати потенційний роботодавець, мама другої половинки і сусіди.

"Майте парадовий і пристойний вигляд. Оберіть собі чотири ролі, в яких хочете з’явитися на люди. Не пишіть у біо лише: "мама трьох ангеликів", будьте багатогранними – покажіть себе з різних ракурсів", – наголошує Ольга Фреймут.

Ведуча просить не публікувати фото з лікарні, церкви, похоронів, театральної вистави та кіносеансу.

Не виставляйте селфі – за етикетом таке не вітається. Доречними вони є хіба у модній індустрії, коли треба показати якусь деталь, або ви знаходитеся на Говерлі, і вас нікому сфотографувати. Поганим смаком вважаються нудні фото горняток з кавою та мисок з їжею,

– наголосила Фреймут.

Зверніть увагу, у листуванні варто звертатися до людей за іменем, не шукаючи тваринні чи стихійні аналоги звертань. Що цікаво, дзвонити без дозволу – не рекомендовано. За словами телеведучої, епоха телефонних розмов минула.