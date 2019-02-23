Не чіплятейсь до мого вокалу: KAZKA різко відповіла на критику її виступу

Україномовний гурт KAZKA був однозначним фаворитом української публіки до виступу на півфіналі Нацвідбору Євробачення-2019. Після нього він отримав чимало критики щодо виступу наживо, однак зумів потрапити до фіналу. Після виступу на фінальному відборі Євробачення-2019 журі стало на захист учасників і не забували хвалити вокал солістки Олександри Заріцької.

Після виступу на півфіналі відбору Євробачення-2019 до вокалу солістки гурту KAZKA Олександри Заріцької чимало критики від членів журі, а особливо від прихильників конкурсу. Після цього виконавиця зізналася, що не змогла опанувати страх. Шанувальники чекали їхнього виходу на фіналі Нацвідбору, аби побачити чи зможе гурт показати інший, ефектний результат.

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Сергій Притула, який завжди спілкується з учасниками пісенного конкурсу після їхніх виступів, запропонував їм пройтися про проблемних точках. Він зазначив, що перед півфіналом запитав Олександри Заріцької, як вона себе почуває, на що вона відповіла, що добре, однак претензії щодо вокалу від журі та глядачів все ж були.

Не чіпляйтесь до мого вокалу. Загляньте мені сюди (показуючи рукою на серце, – LifeStyle 24) Я дійсно зробила великий крок вперед. Давайте мені сцену побільше,

– відповіла на коментар Сергія Притули вокалістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.

Після цього коментувати виступ гурту взялася Джамала, яка знову зазначила, що вони виросли і готова повторювати це знову. Переможниця Євробачення-2016 навіть запропонувала солістці попрацювати разом, аби вона навчилася володіти своїм голосом.

Я оцінюю перформанс, я оцінювала пісню, перш за все, виконання наживо. Так, тут є мінус, тому що немає стабільності. Я дуже хвилююся, як ти будеш співати саме на Євробаченні, чи не будеш розгубленою. Якщо ти бажаєш я б з тобою позаймалася. Для твоєї впевненості, на майбутнє, я хотіла б тобі помогти. Бо я не знаю, як з такою музичністю не вміти володіти голосом,

– зазначила Джамала.

Нацвідбір Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ KAZKA