Не давали нормально лікуватись, – ексчоловік Анастасії Заворотнюк пояснив зміну клініки

Стан здоров'я Анастасії Заворотнюк залишається стабільно важким. Водночас російська акторка покинула престижний медичний центр у Москві та продовжила лікування у реабілітаційній клініці. Переведення у інший шпиталь прокоментував колишній чоловік Заворотнюк – актор Сергій Жигунов.

Як він зізнався у коментарі російського таблоїда Teleprogramma, представники Європейського медичного центру поводились некоректно щодо зіркової пацієнтки. Зокрема, Сергій Жигунов переконаний, що Анастасії Заворотнюк не повинні були казати про її шанси на життя та важке захворювання. Актор заявив, що такий діагноз може змусити будь-яку людину припинити боротись за життя.

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Окрім цього, ексчоловік Анастасії Заворотнюк розповів, що родичі намагались зберегти у таємниці її лікування. Знаменита росіянка поступила до клініки під вигаданим іменем та з іншою датою народження. Однак журналісти все ж довідались про недугу акторки та навіть пропонували медикам мільйон рублів за фото важкохворої Анастасії Заворотнюк. І хоч охорону клініки суттєво посилили, залишатись у Європейському медичному центрі акторка більше не могла.

Знайшлися ті, хто дізнався і почав розповідати різні вигадки. Ось вам і ще одна причина того, чому Анастасія залишила клініку: їй просто не дали нормально лікуватися,

– пояснив Сергій Жигунов.

За слова колишнього чоловіка Анастасії Заворотнюк, саме вона прийняла рішення про переведення в іншу клініку. Сергій Жигунов запевнив, що ніхто не відправляв знаменитість "вмирати" у звичайному реабілітаційному центрі, про що писали ЗМІ. Водночас її стан залишається вкрай важким.

Наразі невідомо, чи Анастасія Заворотнюк довго пробуде у новій клініці. У російських ЗМІ з'явилась інформація, що один з працівників реабілітаційного центру запропонував журналістам взяти останнє інтерв'ю в акторки. За свою роботу посередника чоловік захотів винагороду у 800 тисяч рублів (284 тисячі гривень).

Я буду ставити їй питання які ви мені напишете. Можливо, це буде її останнє інтерв'ю. Все на умовах повної анонімності і нерозголошення всіх подробиць нашої співпраці. Чекаю вашої швидкої відповіді,

– заявив працівник клініки.

Представники Анастасії Заворотнюк поки не коментують цієї інформації, а у шпиталі посили охорону палати зіркової пацієнтки.

Що відомо про хворобу Анастасії Заворотнюк

Про онкохворобу Анастасії Заворотнюк прихильники дізналися ще у серпні 2019 року. Тоді сусіди акторки заявили, що перед госпіталізацією вона скаржилась на сильні головні болі, після чого раптово покинула свій маєток. Згодом стало відомо, що медики діагностували у зірки рак мозку.

Ймовірною причиною хвороби назвали ін'єкції краси, для виготовлення яких використовували стовбурові клітини. Як і Жанна Фріске, Анастасія Заворотнюк начебто зробила процедуру та після народження сина розпочала лікування. Акторка звернулась за допомогою до лікарів Німеччини та Польщі, однак стан її здоров'я погіршився. За неофіційними даними, саме хірургічне втручання (трепанація черепа) призвело до критичного стану Анастасії Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк упродовж місяця перебувала у Європейському медичному центрі, що в Москві. Саме там, за даними російських ЗМІ, акторка пережила глибоку кому та тривале лікування в реанімації. Як тільки зірці серіалу "Моя прекрасна мама" стало легше, родичі терміново перевели її на лікування до реабілітаційного шпиталю, який допомагає важкохворим пацієнтам. І хоч медики казали, що Анастасії Заворотнюк залишилось жити кілька днів, вона упродовж 2 місяців бореться з недугою. Днями менеджер акторки спростував інформацію про її смерть та закликав журналістів не спекулювати на цій темі.