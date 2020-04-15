Не королівські розваги: княгиня Монако показала своїх дітей на карантині

Чимало прихильників королівських родин уявляють їхні будні, сповнені елітними розвагами. Однак представники монархій спростовують цю думку, публікуючи кадри зі звичайними іграми з дітьми. Так, княгиня Монако Шарлін поділилась фото нащадків, які садять квіти у саду.

Як відомо, на час пандемії коронавірусу княгиня Шарлін та 5-річні двійнята Жак і Габріелла самоізолювались у розкішному маєтку Рок-Агель. Там вони не нудьгують і залюбки проводять час у саду. Діти з зірковою матусею обладнали куток з огорожею та солом'яним декором, що з легкістю можуть повторити власники приватних будинків.

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Княгиня Монако облаштувала ігрову зону для дітей / Instagram / @hshprincesscharlene

Окрім цього, 5-річні представники монархії залюбки порались у саду. Діти висаджували квіти на подвір'ї королівського маєтку, допомагаючи княгині Шарлін створити яскраві клумби.



Діти князів Монако розважаються на карантині / Instagram / @hshprincesscharlene



Королівська сім'я Монако проводить час у саду / Instagram / @hshprincesscharlene

Наразі князь Монако Альбер ІІ возз'єднався зі своєю родиною. Чоловік повністю одужав після інфікування COVID-19 та тільки після цього повернувся до сімейного маєтку. З дружиною Шарлін він записав звернення до прихильників, в якому привітав усіх з католицьким Великоднем та закликав на час карантину дотримуватись порад ВООЗ, залишаючись вдома.