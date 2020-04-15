24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Не королівські розваги: княгиня Монако показала своїх дітей на карантині

- Читать новость на русском
Князь та княгиня Монако з дітьми / Instagram / @hshprincesscharlene

Чимало прихильників королівських родин уявляють їхні будні, сповнені елітними розвагами. Однак представники монархій спростовують цю думку, публікуючи кадри зі звичайними іграми з дітьми. Так, княгиня Монако Шарлін поділилась фото нащадків, які садять квіти у саду.

Як відомо, на час пандемії коронавірусу княгиня Шарлін та 5-річні двійнята Жак і Габріелла самоізолювались у розкішному маєтку Рок-Агель. Там вони не нудьгують і залюбки проводять час у саду. Діти з зірковою матусею обладнали куток з огорожею та солом'яним декором, що з легкістю можуть повторити власники приватних будинків.

Читайте також: Князь Монако відреагував на чутки, що він заразив принца Чарльза коронавірусом


Княгиня Монако облаштувала ігрову зону для дітей / Instagram / @hshprincesscharlene

Окрім цього, 5-річні представники монархії залюбки порались у саду. Діти висаджували квіти на подвір'ї королівського маєтку, допомагаючи княгині Шарлін створити яскраві клумби. 


Діти князів Монако розважаються на карантині / Instagram / @hshprincesscharlene


Королівська сім'я Монако проводить час у саду / Instagram / @hshprincesscharlene

Наразі князь Монако Альбер ІІ возз'єднався зі своєю родиною. Чоловік повністю одужав після інфікування COVID-19 та тільки після цього повернувся до сімейного маєтку. З дружиною Шарлін він записав звернення до прихильників, в якому привітав усіх з католицьким Великоднем та закликав на час карантину дотримуватись порад ВООЗ, залишаючись вдома. 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові батьки Зіркові діти Монако Королівська сім'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:17 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 10:59 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
14 квітня 17:15 Замість розкоші – порятунок планети: зірки, які жертвують мільйони на боротьбу з коронавірусом
Уляна Журба
14 квітня 16:27 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками
Олена Булан
14 квітня 15:51 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин